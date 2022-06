Las mujeres murcianas tienen menos enfermedades de trasmisión sexual que la media

La Región de Murcia registró durante 2019 un total de 39 casos de enfermedades de transmisión sexual (ITS) en mujeres lo que supone un aumento del 0,2 por ciento, sin embargo, este dato coloca a la comunidad murciana a la cola de la incidencia de este tipo de patologías de las CCAA que han aportado datos al estudio elaborado por el observatorio de salud femenina de Bloom.

En este sentido, las comunidades autónomas con menos concentración poblacional se detectaron menos ITS a lo largo de 2019. Cataluña, con 9.093 casos, concentró más de la mitad de los casos a nivel estatal (el 58%) en 2019. Le siguieron algunas de las comunidades más pobladas, como Madrid (1.748 casos, el 11% del total), la Comunidad Valenciana (1.375 casos, el 8,7% del total) y Andalucía (887, el 5,6% del total).

Por contra, regiones con menos concentración poblacional se detectaron menos ITS a lo largo de 2019.

Así, Galicia detectó 407 nuevos casos de ITS, lo que supuso un 2,6% de los casos detectados aquel año. Le siguen Navarra (321 casos, 2%), Aragón (264 casos, 1,7%), Canarias (222 casos, un 1,4% del total), Baleares (149 casos, un 1%), Castilla y León (134 casos, 1%), Castilla La Mancha (124 casos, 0,8%), Asturias (63 casos, 0,4%), Extremadura (59 casos, un 0,4), La Rioja (44 casos, un 0,3%), Murcia (39 casos, un 0,2%). Por otro lado, Cantabria, Ceuta y Melilla no notificaron casos de ITS desde 2019

En el caso de las infecciones de gonorrea, se diagnosticaron 12.359 casos tanto en hombres como mujeres en 2019, en una tendencia ascendente en los últimos años. En la Región de Murcia, la incidencia de esta enfermedad se sitúa en un 8.1 casos detectados por cada 100.000 habitantes.

Cataluña, Baleares y Madrid son las comunidades autónomas que registran las tasas más altas de infecciones de gonorrea, según el último informe del Instituto de Salud Carlos III que no incluye datos para Galicia, Asturias y Cantabria.