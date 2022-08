“No cuentes en las redes sociales tus planes de verano”, el consejo de la Policía para evitar los robos en los domicilios

La Policía Nacional ha elaborado una serie de consejos a la ciudadanía para evitar que se comentan robos en los domicilios de la ciudad que quedan, muchos de ellos, deshabitados por el a segundas residencias. Entre ellos señalan el no contar en redes sociales tus planes de verano y que parezca que estás en casa.

Además, cuando salgan de casa, las puertas y ventanas de acceso a la vivienda deben estar cerradas y siempre, aunque sea por un instante, cerrar la puerta con llave; si se ha perdido las llaves o acaban de mudarte, cambiar las cerraduras; y siempre que sea posible, guardar los objetos de mayor valor en una caja de seguridad y realizar un inventario con fotos de esto objetos, incluyendo número de serie, marca y modelo en caso de los aparatos electrónicos y personalízalos con alguna marca.

Otros consejos son pedir a algún vecino de tu confianza que retire el correo con frecuencia; no cortar a desconocidos ni en redes sociales tus planes de veraneo; y que la vivienda transmita apariencia de estar habitada.

Así como, no facilitar la entrada al inmueble a personas desconocidas, exigir siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos (gas, luz, agua, etc.) y confirmarla telefónicamente.

Si se van de vacaciones, instalar una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma; no desconectar el timbre de la puerta; no divulgar la ausencia a los vecinos, comunicar sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte; dejar la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón; y no abandonar a los animales de compañía.

Si se observa gente extraña o en actitud vigilante en el portal o merodeando por la calle, si se escucha ruido en viviendas desocupadas o ante cualquier síntoma que haga presumir la comisión de un hecho delictivo hay que ponerse en contacto con la Policía Nacional, llamando al ‘091′.

Dispositivo especial

La Jefatura Superior de la Región de Murcia ha puesto en marcha con motivo de la llegada del verano un dispositivo especial para evitar que se puedan producir robos en las viviendas de la ciudad de Murcia las que quedan deshabitadas por traslados a segundas residencias.

Las diferentes unidades de las Brigadas de Seguridad Ciudadana, Unidades de Prevención y Reacción (U.P.R.), Grupos Operativos de Repuesta (G.O.R) y Grupos de Atención al Ciudadano (G.A.C) dedicarán gran parte de sus efectivos a la protección de los hogares y a velar por un turismo seguro en la Región.