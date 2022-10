Detienen al joven que ha apuñalado esta mañana a un compañero de instituto en Águilas (Murcia)

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad por apuñalar presuntamente a otro joven de 14 años en la espalda con un arma blanca en el instituto Alfonso Escámez de Águilas (Murcia), según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Al arrestado se le imputa la presunta autoría de un delito de tentativa de homicidio.

Fuentes de la Consejería de Educación han explicado que los hechos han tenido lugar este lunes en un aula del instituto durante el cambio de clase, entre la primera y la segunda hora, y que están relacionados con una pelea iniciada fuera del centro educativo.

Tras el apuñalamiento, el presunto agresor ha huido del lugar mientras que los testigos han solicitado ayuda sanitaria para la víctima, quien ha sido trasladada al hospital Rafael Méndez, en Lorca, con pronóstico reservado.

No obstante, fuentes cercanas al caso han apuntado que el menor herido no ha perdido en ningún momento el conocimiento y que su vida no corre peligro.