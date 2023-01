Los agricultores advierten: “Reducir el trasvase Tajo-Segura sería el fin para el campo murciano”

La organización agraria Asaja Murcia participará este martes en la concentración convocada por el Círculo del Agua en Madrid para defender el trasvase Tajo-Segura e “impedir su abolición y desaparición”, según han informado fuentes de la organización profesional agraria. “No vamos a consentir que se reduzca el Tajo-Segura, pues reducirlo es el fin para el campo murciano”, han indicado desde ASAJA.

El secretario general de la asociación, Alfonso Gálvez Caravaca, ha insistido en que “vamos a seguir movilizándonos para evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez lleve a cabo una reducción del trasvase que sería el fin y la desaparición del sector agroalimentario murciano, y también de todo el Levante español”.

Para Gálvez Caravaca, “la desalación no es una solución, es solamente un parche y, además, no va a solucionar nuestro escasez de recursos hídricos”. Al hilo, ha precisado que “la solución más eficaz y realista es el trasvase Tajo-Segura, pero no reduciéndolo porque están buscando que desaparezca, y eso no vamos a consentirlo”.

Al mismo tiempo, el portavoz de Asaja ha subrayado que “vamos a luchar por defender el trasvase Tajo-Segura, que es la vida para la agricultura murciana, y no vamos a permitir ni consentir, que quieren acabar con el mismo, porque se está poniendo en peligro uno de los sectores más importantes de nuestra economía. El Tajo-Segura es intocable”.