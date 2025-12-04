Aviso amarillo por viento y mucha lluvia este frío jueves de invierno en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 4 de diciembre, cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles por la mañana.

Las temperaturas tendrán ligeros cambios. Los vientos soplarán moderados de componente oeste, con rachas muy fuertes en las sierras del Noroeste.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por viento en el Noroeste de la Región que comenzará a las 12.00 y se prolongará hasta las 22.00 horas.

Se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por hora dirección oeste. La probabilidad es del 40-70%.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 4 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 17 de máxima en la ciudad de Murcia.