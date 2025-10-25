La ciudad milenaria que acoge la mayor reunión de tunos de Europa

Es una ciudad milenaria, un puerto de culturas, fundada el 227 antes de Cristo por el general cartaginés Asdrúbal el Bello, con el nombre de Qart Hadasht (“Ciudad Nueva”). Eso la sitúa con más de 2.200 años de historia documentada. Cartagena no pierde oportunidad de acoger eventos culturales y un ejemplo es el certamen de este fin de semana. Acoge este fin de semana el XXVIII Certamen Internacional de Cuarentunas, que reúne a más de 500 músicos procedentes de España, Portugal y Holanda. Los participantes fueron recibidos el viernes en el Palacio Consistorial por la alcaldesa Noelia Arroyo, quien ha sido nombrada Madrina de Honor del certamen, agradeció el reconocimiento, asegurando que "Cartagena abre sus puertas a todos los tunos como parte de su historia", y subrayó la contribución cultural y económica del evento, "que llena nuestras plazas de alegría y nuestros comercios de vida".

Durante la ceremonia se recordó que esta edición coincide con el XXX aniversario de la Cuarentuna de Cartagena, una de las agrupaciones pioneras de Europa en promover la participación femenina y en modernizar los arreglos musicales tradicionales. En este sentido, la alcaldesa reivindicó "el poder de la música para fortalecer identidad y tender puentes culturales".

La recepción, a la que asistieron el presidente de la Cuarentuna de Cartagena, del presidente de la Federación Internacional de Cuarentunas, representantes de las agrupaciones participantes y otros miembros de la Corporación, sirvió, además, para nombrar Tuno de Honor a Tomás Martínez Pagán.

Tras el acto, las tunas iniciaron sus primeras actuaciones en las plazas del Icue y San Francisco, llenando el casco histórico de música y alegría.

La tuna de la Universidad de Salamanca y la de Granada se disputan el puesto entre las más antiguas de España.