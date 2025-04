Los colegios de la Región de Murcia mantienen la actividad lectiva tras el apagón

Los centros educativos de la Región de Murcia abrirán este martes, 29 de abril, según ha hecho saber el Gobierno regional en sus redes sociales. De esta manera "se garantiza la prestación del servicio educativo y se favorece la conciliación laboral y familiar de la población", ha señalado el Ejecutivo. La progresiva dotación del suministro eléctrico y las previsiones de cara a las próximas horas permiten mantener la actividad educativa, ha señalado.

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha informado que el servicio eléctrico en la Región de Murcia ha comenzado a restablecerse sobre las 20.00 horas de este lunes.

"La prioridad son centros hospitalarios, residencias de mayores y de personas con discapacidad", tal y como ha señalado el jefe del Ejecutivo regional en sus redes sociales.

Posteriormente, sobre las 22.00 horas, López Miras ha destacado que la asistencia sanitaria "ha estado garantizada en todo momento en los hospitales de la Región de Murcia". "Gracias a que todos los hospitales de la Región cuentan con grupos electrógenos, se ha garantizado la asistencia sanitaria y la seguridad de los pacientes", ha señalado.

"Agradezco de corazón a los profesionales que lo han hecho posible así como a las empresas del Valle de Escombreras que han colaborado en el suministro de combustible", ha remarcado López Miras.

Ha dicho desconocer las causas del apagón y ha lamentado que la información y el contacto con el Gobierno de España "ha sido nula hasta prácticamente las 18.00 horas, es decir, casi seis horas desde que se desatara este gran incidente", según recoge Europa Press.

"Solo he mantenido una conversación telefónica con el ministro del Interior al que le he pedido refuerzo de los efectivos de seguridad en las calles para evitar incidentes", tal y como ha señalado López Miras. Ha mantenido esta petición para aquellos lugares de la Región en los que, una vez que se haga de noche, "no llegue el suministro eléctrico si se diera el caso".

Ha remarcado que la protección y la seguridad en las calles "es una prioridad que debe garantizar el Gobierno de España". "Esperamos que el Gobierno central nos informe de qué ha pasado, lo que ha motivado este gran apagón y que se tomen las medidas necesarias para que una situación así no pueda repetirse", ha zanjado.

A su juicio, "España no puede enfrentarse a vulnerabilidades como las que hemos sufrido hoy" y ha considerado que "esto no puede volver a repetirse". "El Gobierno central debe dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias", ha apostillado.

En este sentido, ha avanzado que, una vez que se recupere la normalidad, "será momento de evaluar el impacto económico que ha tenido este incidente". "Pero, ante todo, en estos momentos quiero agradecer a la población su calma y su ejemplo de responsabilidad ante esta situación", ha concluido.