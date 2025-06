Debate del Estado de la Región: Vox asegura que la democracia "es hoy un barco a la deriva"

El portavoz del grupo parlamentario Vox, José Ángel Antelo, ha afirmado este jueves que "la democracia española es hoy un barco a la deriva que ha perdido su instrumento de navegación, la Constitución". "El caos está servido, el barco España naufraga, la tripulación y su capitán descolocados", ha advertido, para después abogar por "remangarse".

Antelo, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, ha dejado claro que "solo les queda un flotador donde agarrarse", que se llama Santiago Abascal, porque, ha afirmado, "hoy ustedes tienen todos los sillones, pero nosotros, ayer y hoy, tenemos todas las razones".

En su turno de réplica, Antelo ha dejado claro que llegan al debate "investidos de un acuerdo presupuestario" con el objetivo de "mejorar la vida de los ciudadanos de la Región", ya que el PP, recuerda, "entendió que nos necesitaba para gobernar, porque las matemáticas, al igual que el algodón, no engañan".

Un acuerdo en aras a evitar "la paralización definitiva de la Región, que se encuentra en una difícil situación económica, casi quebrada y colapsada por las deudas, sobre todo las referentes al SMS", a lo que se une el "maltrato" de la Administración nacional.

Vox "se ha constituido en garante del bien común con la formalización de un pacto presupuestado cargado de generosidad para con los ciudadanos, sin recibir nada a cambio, sin exigir sillones, pero sí el cumplimiento íntegro de lo pactado para su aprobación".

Sin embargo, ha manifestado que exigirá su cumplimiento "sin matices y sin ningún tipo de excusas", advirtiendo que "aquel que no lo cumpla, si tiene dignidad, debe de dimitir". Si no la tiene, Vox exigirá el cese y si López Miras "no le cesa, el problema es de López Miras. Y tener un problema con Vox, sin duda alguna, es un grave problema".

Los problemas de la Región

Antelo ha aludido a los "problemas" a los que se enfrenta la Comunidad, entre ellos la seguridad y el "auge de la delincuencia en las calles" y ha emplazado al Ejecutivo murciano a la puesta en marcha de "todas las actuaciones necesarias para que los policías puedan obtener armas de primera mano". Un decreto, a su juicio, "vital para garantizar, en la medida de lo posible, la seguridad en la Región".

También ha reclamado la licitación del Centro Integral de Respuestas en Emergencias y en Seguridad y se ha referido a los problemas existentes en áreas como la sanidad "colapsada y con hospitales saturados", educación, nivel de renta, pobreza o productividad o los que están sin solución, como el puerto del Gorguel, el trasvase Tajo-Segura, el PHN, el AVE, las carreteras, la financiación autonómica; en definitiva, "las principales infraestructuras que necesita la Región para poder competir sin solucionar y así durante 40 años".

En esta línea, ha subrayado que "la cultura marroquí saldrá de los centros educativos regionales gracias a Vox. No queremos, ni permitiremos, por acción o omisión, que ninguna mujer vaya cuatro pasos por detrás de un hombre, ni tampoco que ningún homosexual sea condenado a tres años de cárcel".

También ha pedido que no se utilicen tablets ni dispositivos móviles en los centros educativos y no se invierta para ello 30 millones de euros, porque, ha recordado, "estamos a la cola en educación y somos líderes en fracaso escolar", por lo que considera oportuna la paralización, de forma inmediata, del desarrollo de la estrategia digital en los centros de la Comunidad.

Y en materia de economía, ha pedido al Ejecutivo murciano a que "satisfaga los importes y facturas endeudados a los acreedores del Salario SMS, en un plazo no superior a los tres meses de la aprobación definitiva de la Ley de Presupuestos de la Comunidad".

Ha llamado también al fortalecimiento de la Atención Primaria para cumplir con los objetivos establecidos en la Estrategia de Mejora que finaliza en 2026, porque la sanidad está "quebrada". Se ha dirigido desde la tribuna al consejero de Salud, a quien le ha dicho que se ponga el casco de "obrero" y trabaje.

"No vamos a eludir ninguno" de los problemas, ha enfatizado Antelo, que ha señalado que se abordarán desde una perspectiva "constructiva, planteando el camino que el Gobierno debe seguir para lograr revertir cada situación".

En clave política, ha instado al PP a que sea "valiente" y apoye a Vox para que "no repitan el mismo error que Rajoy, "prestándonos dos diputados que necesitamos para la moción de censura".

Y es que, ha preguntado, "para qué quieren diputados nacionales si no es para conseguir echar a Pedro Sánchez de la Moncloa", porque el PSOE "gobierna la nación con lo peor de cada casa, condenados por terrorismo, secuestro, delincuentes fugados de la justicia, golpistas, traidores, malversadores, comunistas, con separatistas y lo peor de todo, con Pedro Sánchez".

Las demandas de Vox

Antelo, que ha vuelto a expresar su rechazo al modelo de bipartidismo, ha resaltado la necesidad de contar con "gestores" en la Región y la puesta en marcha de una ley de espectáculos públicos y actividades recreativas que "recoja, ordene e impulse el sector del ocio y del entretenimiento en la Región".

"Basta ya de financiar con dinero público a los centros de menas, a ONGs que colaboran con las mafias que trafican con seres humanos, porque esto es lo que ha traído el bipartidismo, la inmigración masiva, ilegal y descontrolada".

Las propuestas de Vox pasan por "el cierre de centro de menas, fin de subvenciones a ONGs que colaboran con las mafias, dotar a policías de más medios para poder desempeñar con seguridad su labor y la aprobación del decreto que faculta la dotación de arma larga policial y gas pimienta", en resumen.

Además de la necesidad de contar con una ley de protección del paisaje rural que "defina qué lugares y en dónde se puede instalar este tipo de plantas de energías renovables", y un plan forestal.

Ha abogado por la rebaja de los costes laborales a través de la bajada de impuestos, que "repercutirá en una mayor renta para los trabajadores y en una mayor liquidez para los empresarios" y en el área de vivienda "liberalizar el suelo, la construcción de nuevas viviendas, dotar de mayor seguridad a los propietarios, reforzando mecanismos antiokupación, así como medidas necesarias para aliviar cargas fiscales y burocráticas que asfixian al sector".

Otra de las demandas de Vox es la elaboración de una ley de familias con medidas que "fomenten la natalidad, fortalezcan a las familias numerosas y se deroguen las leyes ideológicas que lastran el futuro".

Ha hecho referencia en su alocución al Mar Menor, avanzando que en octubre se modificará la ley en esa materia, pero ha alertado que "eso no es suficiente y hay que drenar el acuífero del cuaternario, reutilizar el agua para los regantes".