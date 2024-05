Defensa unánime de la Región de Murcia para reactivar El Gorguel: "Es un proyecto irrenunciable"

"Basta de excusas". El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha liderado el frente común de todos los agentes afectados por el "carpetazo" del Ministerio para la Transición Ecológica al proyecto de ampliación del Puerto de Cartagena, conocido como El Gorguel, tras 14 años de trabajo para impulsar un proyecto estratégico para el desarrollo de la Comunidad, "que han despachado en apenas dos folios". Es "un proyecto irrenunciable" frente al que se ha actuado "sin diálogo, ni explicaciones y unilateralmente"

En una reunión con la alcaldesa del ayuntamiento de Cartagena, Noelia Arroyo, y los representantes de la Autoridad Portuaria, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (Coec), las Cámaras de Comercio de Murcia y Cartagena, y la Asociación de Empresas del Valle de Escombreras (AEVE), se ha reclamado al Gobierno de España dar marcha atrás y reactivar este proyecto. "Todavía estamos a tiempo".

“Constituimos este frente común y actuamos con una sola voz porque El Gorguel es un proyecto estratégico y esencial para nuestra tierra, porque apostamos por el crecimiento y porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro futuro”, subrayó el presidente.

Así lo ha dicho tras el encuentro, en el que se ha puesto de relieve que los argumentos esgrimidos por el Ministerio de Teresa Ribea "no justifica" su decisión, y únicamente asegura que hay dos planes de ampliación para un mismo proyecto. "Eso no es así, hay dos planes director para dos proyectos que nada tienen que ver, por lo que no justifica la conclusión a la que han llegado".

En concreto, acusan a la Región de tener ya en marcha otro plan director para ampliar la dársena de Barlomar, "algo que es totalmente distinto al Gorguel", tanto por capacidad como por superficie.

Para López Miras, estamos ante “otro de los castigos del Gobierno de Pedro Sánchez a la Región de Murcia”, en lo que ha sido una decisión “atropellada, injusta, y que, mucho nos tememos, lleva detrás mucha ideología y poco rigor”. Asimismo, el máximo responsable autonómico lamentó que el Ejecutivo central enfoca cualquier reivindicación de la Región de Murcia “como algo político, sin sustentarlo en criterios técnicos, y El Gorguel es un nuevo ejemplo”.

40.000 empleos

El rechazo a la dársena de El Gorguel supone, según López Miras, “acabar con el proyecto de futuro que más potencial tiene en cuanto a generación de oportunidades, empleo y riqueza para los ciudadanos de la Región de Murcia”.

“El Ministerio espera que renunciemos a la generación de más de 40.000 empleos”, criticó, a la vez que advirtió de que este bloqueo “supone estrangular el crecimiento del puerto de Cartagena y cerrar una de las mejores puertas de entrada de mercancías hacia Europa, precisamente en un momento en el que las cadenas de suministro europeas deben ser reforzadas, no menoscabadas”.

En su intervención, López Miras también resaltó que “las excusas administrativas ofrecidas por los responsables del Ministerio tras el ‘carpetazo’ no son ciertas”, ya que “no es verdad que la Autoridad Portuaria tuviera que consultar la compatibilidad del proyecto con Europa. Para ello, el Gobierno de España tenía que declarar previamente que el proyecto era de Interés Estratégico de Primer Orden, y eso sólo podía hacerlo el Consejo de Ministros”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo regional instó al Gobierno de España a “tomar las decisiones que afectan a la Región de Murcia desde la verdad, desde el diálogo y desde el rigor técnico”. Para ello, recordó, “es necesario abandonar el injustificable castigo al que nos vienen sometiendo”.