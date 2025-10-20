Detenido "in fraganti" por robar a personas mayores cadenas de oro con el método del tirón en Murcia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo por la presunta comisión de seis delitos de robo con violencia tras ser arrestado 'in fraganti' poco después de sustraer una cadena de oro que portaba al cuello una mujer de avanzada edad, mediante un tirón. Se le considera presunto autor de otros cinco delitos de similares características en la zona centro de la ciudad de Murcia.

Una llamada recibida en la sala Cimacc 091 alertaba que un individuo acababa de sustraer una cadena de oro que llevaba al cuello una mujer de unos 70 años cuando se encontraba en la calle Isaac Albéniz de Murcia.

Al lugar se desplazaron los agentes de Policía Nacional que se encontraban más cercanos. A su llegada, encontraron a un varón que había sido testigo de los hechos y tenía retenido al responsable del robo, que interceptar nada más cometer el tirón a la víctima.

La posterior investigación desarrollada por los agentes de la Policía Nacional permitió imputar al autor de los hechos otros cinco delitos más de robos con violencia cometidos en la misma zona.

Los motivos principales que llevan a la comisión de este tipo de delitos sobre este colectivo más vulnerable de personas son tratar de minimizar los riesgos ante una posible defensa y/o persecución de la víctima, además de las dificultades que estas personas suelen presentar ante un posterior reconocimiento del autor de los hechos y el notable aumento del precio del oro.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, decretándose su inmediato ingreso en prisión.