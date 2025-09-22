Detienen a tres hombres por una plantación de marihuana en Puente Tocinos (Murcia)

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a tres hombres como presuntos responsables de una plantación de marihuana en una nave industrial ubicada en el Camino de Enmedio de la pedanía murciana de Puente Tocinos.

Agentes dedicados a investigar este tipo de delitos comprobaron que la nave podría ser utilizada para acoger plantaciones de marihuana.

Una operación policial realizada el pasado 1 de septiembre permitió intervenir casi 500 plantas de marihuana, más de 60 transformadores eléctricos con luminarias y complejos sistemas de ventilación y refrigeración utilizados para evitar su detección.

Para la Policía Nacional resultó novedoso el uso de ambientadores acoplados a los filtros de aire, con el propósito de disimular el fuerte olor a sustancia vegetal que emana de este tipo de plantaciones.

La importancia de la operación radica en su desmantelamiento en una fase muy inicial, dado que los agentes pudieron comprobar que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de sustancias estupefacientes realizan importantes inversiones en acondicionar y compartimentar los espacios donde sitúan grandes plantaciones de marihuana tipo "indoor".

Así, diferencian las etapas de crecimiento y maduración y consiguen un efecto rotatorio en el desarrollo de las plantaciones de marihuana para conseguir un suministro constante.

La investigación de la Policía Nacional finalizó con tres hombres detenidos, a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.