Los dos supervivientes rescatados en el Mar Menor estuvieron dos horas en el mar sin saber nadar

La Guardia Civil de la Región de Murcia y la Policía Local de Los Alcázares, en colaboración con personal y recursos del club náutico del municipio costero, han rescatado y auxiliado a dos jóvenes en el Mar Menor, cuya embarcación había naufragado. Efectivos del Servicio Marítimo y el Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Benemérita participan activa y coordinadamente en el dispositivo de búsqueda de un tercer usuario de la embarcación naufragada.

Al parecer, no sabían nadar, y los dos supervivientes pasaron dos horas en el agua antes de ser rescatados, según ha hecho saber a Europa Press el alcalde de esta localidad costera, Mario Pérez Cervera. Cervera ha reconocido que están con el corazón "encogido" y "contando las horas". "Estamos deseosos de que esto tenga un final feliz, aunque parece que es difícil teniendo en cuenta que han pasado muchas horas desde que localizamos a los dos primeros supervivientes", ha subrayado el regidor.

Ha explicado que las víctimas son tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que salieron por la noche --casi de madrugada-- a bordo de un kayak. El alcalde ha señalado que ninguno de ellos sabía nadar y uno de ellos se puso de pie en la embarcación, "con la mala fortuna que tiró a los tres ocupantes al agua".

Las actuaciones se iniciaron sobre las 02:30 horas de la pasada madruga, cuando se recibió un aviso del 112 en el que se alertaba de unos gritos de auxiliomar a dentro, al parecer de una o varias personas, frente al Club Náutico Mar Menor, en la playa Carrión de Los Alcázares.

Al lugar indicado en el aviso llegaron poco después dos patrullas de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Local de Los Alcázares. Sus integrantes escucharon in situ los gritos de socorro reclamando ayuda y comprobaron que su ubicación estaba dirección a la Isla de la Perdiguera y, al parecer, a no mucha distancia de la línea de costa de Los Alcázares, aunque por la oscuridad de la noche no se podía observar a ninguna persona en el agua.

Un integrante de cada una de las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local actuaron con celeridad y se desplazaron hasta el club náutico próximo al lugar, donde se coordinaron con un patrón para embarcar en un bote y salir a buscar a las personas que reclamaban socorro. Mientras tanto los otros integrantes de ambas patrullas se coordinaron con los primeros a pie de playa, vía telefónica, para orientarles de la procedencia de los gritos de auxilio.

La tripulación del bote de rescate improvisado partió rumbo a la Isla de la Perdiguera, de donde provenía la solicitud de auxilio, y a algo más de una milla de distancia de la costa de Los Alcázares, hallaron a dos jóvenes con síntomas de hipotermia y sin apenas poder mantenerse a flote.

Tras su rescate, estos informaron de que en la embarcación naufragada iba un tercer joven al que habían perdido la pista, por lo que se decidió rastrear la zona para intentar localizarlo. Poco después, los efectivos que participaban en el rescate desistieron la búsqueda del desparecido debido a que los dos rescatados necesitaban asistencia médica urgente, por lo que se regresó al club náutico, al tener constancia además que una segunda embarcación de rescate ya había sido activada en la zona.

Durante el trayecto a puerto, los rescatados mostraron notables síntomas de hipotermia y convulsiones, por lo que se les aportó ropa de abrigo para intentar paliar sus efectos. Una vez en tierra, los rescatados fueron trasladados por los agentes a cuestas, ya que les era imposible caminar por sus propios medios, y se les introdujo en el vehículo policial con la calefacción activada, con el fin de que entraran en calor. Unos minutos después llegó al lugar una ambulancia medicalizada, cuyo personal sanitario asistió a ambos rescatados.

La Guardia Civil participa de forma activa y coordinada en el dispositivo de búsqueda con efectivos y embarcaciones del Servicio Marítimo y el Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS)