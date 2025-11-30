Este es el mejor restaurante de camping de España, según los "Goya" del sector

La ciudad de Madrid ha acogido esta pasada semana la V Gala de Campings de España, un evento organizado por la Federación Española de Campings (FEEC) y a la que asistieron más de 200 representantes y profesionales del sector.

Durante la misma se concedieron los premios más importantes y prestigiosos a nivel nacional, los 'Goya' de los campings, distinguidos por sus señas de identidad y por la valoración de los propios clientes campistas. El Camping Mar Menor recibió el galardon al Mejor Restaurante de Camping 2025.

Para la presidenta de la Federación Española de Campings (FEEC), Ana Beriain "esta Gala supone el premio y la recompensa al trabajo desarrollado por cientos de empresarios del sector que están posicionando a los campings en el panorama nacional e internacional. Es un reconocimiento a la labor que hacen día a día, en verano o en invierno, con turistas nacionales o extranjeros, clientes que repiten todos los años o que descubren por primera vez el sector".

Cada uno de los ganadores recibió como premio una estatuilla diseñada por el conocido escultor Esteban Bernal que trata de poner en valor el esfuerzo en el ascenso hasta alcanzar la excelencia como meta. Se trata de la silueta de una persona con los brazos alzados que además del triunfo, representa las luchas, alegrías, luces y sombras de un trayecto de largo recorrido iluminado por el sol del logotipo de la FEEC que lo sabe reconocer y premiar.