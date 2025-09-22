La Federación Asociaciones de Estudiantes pide que se climaticen las aulas de la Región de Murcia

La Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (Femae) ha reclamado a la Consejería de Educación que tome "medidas urgentes" para que "ir a clase no suponga un riesgo para la salud", ya que "las aulas se convierten en hornos y el alumnado sufre por la falta de climatización adecuada". De hecho, han recibido quejas de estudiantes de distintas partes de la Región.

También demanda a la Consejería que "haga públicos los datos sobre temperaturas en las aulas y el número de alumnos afectados por estas, además de comparecer públicamente para dar explicaciones y exponer qué medidas se piensan llevar a cabo".

Tras el inicio de clases, las redes sociales, denuncia Femae, "se han visto inundadas con alumnos protestando sobre el calor extremo en las aulas y la falta de climatización".

Los estudiantes exponen que "existe una desigualdad de condiciones entre centros educativos, ya que en muchos no existe ningún tipo de sistema de climatización, o de existir, es deficiente".

Además, comentan que dentro de los propios centros estos sistemas "están centralizados en un conjunto reducido de aulas. Algunos estudiantes incluso afirman que, en sus centros, solo hay aire acondicionado en las bibliotecas o en las salas de profesores".

Según Andrés Liza, secretario de Femae, la ley dice que los espacios de trabajo "deben estar entre los 17º y los 27º para evitar el estrés térmico y garantizar esto para el profesorado implica necesariamente también asegurarlo para los alumnos".

A día de hoy, lamenta, "las aulas presentan unas temperaturas que superan ese umbral, acercándose o, en ocasiones, superando los 30ºC en los primeros y últimos meses del curso, lo que dificulta el correcto desarrollo de las clases, pero aún más importante, es un riesgo directo contra la salud".

En los primeros días de clase, numerosos alumnos del IES Ramón Arcas Meca de Lorca "han tenido que trasladar su clase al patio debido a las condiciones adversas que presentaba su aula. Además, no es la primera vez que se observan dentro de las clases alumnos que sufren golpes de calor y desmayos por las altas temperaturas que se presentan en el interior del aula".

Advierte Femae que esto no es un caso aislado, ya que en el IES San Isidoro de Cartagena "también ha sucedido en esta primera semana de curso escolar un caso de golpe de calor. El afectado destaca la falta de ventiladores y aires acondicionados del aula".

En otros centros, en concreto en el IES valle deLeyva de Alhama y el IES Rey Carlos III de Águilas, "se suspendieron las clases por las altas temperaturas". "Esta medida, de carácter reactivo, que vulnera el derecho a una educación de calidad, es únicamente un parche sobre la falta de actuación proactiva de la Administración", denuncia Femae.

Andrea Sánchez, presidenta de la Federación de Estudiantes y estudiante de Segundo de Bachillerato del IES Cañada de las Eras (Molina de Segura), asegura que "es imposible concentrarse en una clase con más de 30 alumnos y solo tres ventiladores".

A partir de las 11.00 horas, explica, "el calor es insoportable y toca usar abanicos o crear alguno con papel porque los ventiladores son insuficientes para combatir las altas temperaturas. Las últimas horas son terribles porque el aula parece un horno. No podemos seguir así".

También alerta que el invierno se acerca y "el problema de la climatización no solo afecta a las altas temperaturas. El curso pasado en varios centros educativos los estudiantes acudían a clase con mantas debido a que la dirección del centro no encendía los radiadores o calefacción, o de encender los radiadores, estos eran insuficientes".

Esta falta de climatización, tanto en verano como en invierno en muchos centros, "también se debe a la falta de recursos económicos que reciben para paliar los gastos de gas y luz derivados de la calefacción o aire, y es por ello por lo que optan por no encenderlos a pesar de las temperaturas extremas del aula".

Femae exige a la Consejería de Educación y a los centros educativos que "tomen medidas urgentes y efectivas para asegurar unas condiciones adecuadas en las aulas".

La Federación, por su lado, "se compromete a mantener un seguimiento de la situación y tomar las medidas necesarias si no se ofrece y aplica una solución para evitar que se tomen medidas temporales e inefectivas".