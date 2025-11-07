El Gobierno regional invierte en los bomberos: adquiere seis nuevos camiones por 1,7 millones de euros

El programa impulsado por el Gobierno regional para la mejora de los medios materiales puestos a disposición de los parques de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) ha permitido invertir 3,2 millones de euros en los últimos meses para adquirir diez camiones.

En concreto, seis nuevos camiones (tres BUL DR y tres BUL 2000), por valor de 1,7 millones de euros, con destino a los parques de Lorca, Cieza, Caravaca de la Cruz, San Pedro del Pinatar, Alhama de Murcia y Molina de Segura.

Además, en julio se aprobó la licitación de 4 nuevos BUL 2000, actualmente en fase de valoración de ofertas y que suponen una inversión de 1,5 millones de euros más.

"El Gobierno regional persigue tres objetivos claros en los que estamos avanzando: aumentar la dotación de personal del Cuerpo, mejorar las condiciones laborales del personal y los medios materiales con los que cuenta el CEIS para prestar su servicio", ha subrayado el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que ha visitado este viernes, acompañado por el alcalde, Tomás Rubio, las instalaciones del parque de Cieza, donde recientemente se ha incorporado a su flota uno de los camiones adquiridos.

Junto con la compra de vehículos, la gestión desarrollada en el CEIS en los últimos meses incluyó la elaboración de los pliegos para ejecutar obras en los parques de San Pedro del Pinatar y Molina de Segura, con un presupuesto estimado de 200.000 euros, así como el pliego de prescripciones técnicas para licitar el anteproyecto del nuevo parque de bomberos de Caravaca de la Cruz, con un coste estimado también de 200.000 euros.

Asimismo, durante se han llevado a cabo reformas y mejoras en las instalaciones de Lorca, Los Alcázares y La Manga, con una dotación de 100.000 euros. El proceso de modernización abarcó igualmente la renovación del equipamiento operativo puesto a disposición de los bomberos del Consorcio.

En concreto, se ha dado luz verde a la licitación de 142 espalderas para equipos de respiración autónoma, por 202.000 euros, y la de 85 cámaras de visión térmica por 160.000 euros, destinadas a reforzar la seguridad y eficacia en las intervenciones.

Por otra parte, la mejora de los medios técnicos y materiales se ha visto complementada por la apuesta por la ampliación de plantilla del CEIS.

Así, se han incorporado al Consorcio Extinción Incendios y Salvamento de la Región de Murcia un total de 56 nuevos funcionarios (43 bomberos y nueve cabos), además de dos técnicos de administración, un técnico de prevención y un auxiliar administrativo.

Además, en 2025 se han iniciado los procesos selectivos con un total de 36 nuevas plazas (30 de bombero, 5 de cabo y 1 de sargento) y en las próximas semanas se aprobará una nueva oferta de empleo público que incorporará 35 plazas adicionales de bombero.

Con estas convocatorias, los parques de bomberos contarán con una mayor dotación de efectivos, lo que mejorará la prestación del servicio de extinción de incendios y salvamento.