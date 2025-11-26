Un gran incendio obliga a evacuar el hospital Santa Lucía de Cartagena

Un incendio declarado alrededor de las siete y media de la mañana de este miércoles en el hospital Santa Lucía de Cartagena ha obligado a evacuar a pacientes y trabajadores.

Fuentes del 112 han informado a EFE de que las primeras llamadas de aviso del incendio, más de una treintena, se registraron a las 7,25 horas. El fuego afecta a la terraza y las fachadas y según la fuentes no se han registrado heridos.

El incendio según los Bomberos de Cartagena se da por controlado. Se ha iniciado en la terraza del bloque quinto. El plan de autoprotección y emergencias se ha activado y han evacuado cuatro plantas de hospitalización. (2, 3, 4 y 5).

Los bomberos se han desplazado y se están revisando todas las zonas interiores.

Desde el Servicio Murciano de Salud y el Hospital Santa Lucía de Cartagena ya se está trabajando en la reubicación de los pacientes de las plantas afectadas.

La Comunidad Autónoma ha puesto a disposición sus medios aéreos así como a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS). Finalmente, no se ha requerido su presencia y se ha solventado con la rápida actuación de los efectivos de bomberos de Cartagena.