Guardiola (PP): “Los tentáculos de la trama corrupta Koldo salpican al PSOE de la Región de Murcia”

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado que “los tentáculos de la trama corrupta Koldo salpican al PSOE de la Región de Murcia”. La justicia ve indicios de que Pedro Saura, número 2 de Ábalos cuando operaba la trama en el ministerio, iba a colocar al hermano de Koldo García en Correos, por lo que parece ser que “todo queda en familia” y, de confirmarse, “deberán dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades”.

Guardiola ha asegurado que “de esta presunta trama de corrupción solo conocemos la punta del iceberg”, lo que hay de cierto en todo esto es que “el nepotismo es la seña de identidad del PSOE que coloca a familiares y amigos en puestos pagados por todos los murcianos”.

“¿Va a pedir Vélez la dimisión de Saura como hizo con Ábalos?”, se ha preguntado la portavoz. “Que no guarde silencio y salga a dar la cara, aunque quizás no le interese para no hacer ruido y tapar que él es un político investigado por la Justicia”, ha denunciado.

“Ahora sabemos que el PSOE ha convertido las entidades que dependen del Gobierno en agencias de colocación de sus familiares y amigos, a los que les pagamos todos”, ha lamentado, por lo que “exigimos que el PSOE dé explicaciones sobre la sombra que le rodea en esta trama de corrupción”. “Lo que está pasando es muy grave”, ha concluido Guardiola.