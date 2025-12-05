Acceso

Intervalos nubosos y temperaturas en ascenso en la Región de Murcia

La ciudad de Murcia registrará la máxima con 20 grados

SAN PEDRO DEL PINATAR, (MURCIA), 06/11/2025.- Varias personas toman el sol en la playa Villananitos de San Perdo del Pinatar este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves en la Región de Murcia cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales, las temperaturas máximas en descenso en el norte de la región; el resto, con cambios ligeros, y los vientos moderados de componente oeste. EFE/Marcial Guillén
Jornada soleada en MurciaMarcial GuillenAgencia EFE
  A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 5 de diciembre, cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Nubes bajas y brumas en las sierras del interior.

Las temperaturas tendrán en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Los vientos soplarán moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el interior y sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas.

En concreto, se esperan 13 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 6 de mínima y 19 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 20 de máxima en la ciudad de Murcia.

