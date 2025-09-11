López Miras anuncia la exposición pública del proyecto de trazado de la autovía RM-1 a su paso por Santomera (Región de Murcia)

El Boletín Oficial de la Región de Murcia publicará este viernes el proyecto de trazado de la autovía RM-1 (San Javier-Santomera) a su paso por Santomera, que estará en exposición pública durante un mes. De esta forma, la Comunidad da un impulso a esta infraestructura declarada de interés general por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el año 2007.

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, acompañado por el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, ha dado a conocer esta noticia durante la reinauguración de la Casa Ayuntamiento de la localidad, y ha afirmado que "en cuanto recibamos la financiación estatal necesaria, de unos 60 millones de euros, procederemos a la licitación".

"Es un proyecto fundamental, junto con otros como el Arco Norte y la finalización del Reguerón, para poner fin, por ejemplo, a ese cuello de botella del nudo de Espinardo. Se trata de un paso que damos junto al Ayuntamiento, después de un buen trabajo conjunto", explica el presidente.

La Comunidad está impulsando la tramitación administrativa que conlleva la iniciativa, para que cuando reciba la financiación estatal necesaria, se pueda empezar cuanto antes a licitar la redacción del proyecto de construcción.

López Miras ha resaltado el trabajo coordinado del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Santomera para el impulso de esta infraestructura con el nuevo trazado, y ha dicho que se está a la espera de respuesta del Ministerio sobre la actualización del protocolo suscrito para la finalización de la RM-1.

El único tramo en servicio de la RM-1 (San Javier-Zeneta) ha experimentado un incremento de tráfico del 48,64 por ciento entre 2018 y 2024, lo que refuerza la necesidad de finalizar esta vía de alta capacidad que permitirá conectar las actuales AP-7 y A-7.

La solución adoptada para el tramo de Santomera tiene múltiples beneficios ya que satisface las demandas del municipio, mejora la conectividad entre el casco urbano y las zonas industriales, y a la vez mejora la vertebración de la comarca sin menoscabo de una vía de alta capacidad que conecta con la A-7. Asimismo, reduce el plazo de ejecución y también la inversión.

El trazado del tercer tramo de la RM-1, que ha sido consensuado por ambas administraciones, tiene una longitud de casi 5 kilómetros, e incluye además de la carretera multicarril, un ramal sur de 1,8 kilómetros que permitirá el desvío (bypass) del tráfico pesado que viene de la N-340.

El proyecto también contempla cuatro glorietas en el eje principal: una primera en la intersección con la RM-303, la segunda en la intersección con la N-340, la tercera para dar acceso al polígono de Santomera y una última para acceder a la A-7, así como un tramo de 200 metros en viaducto para salvar el canal del embalse de Santomera.

López Miras, acompañado por el alcalde, ha visitado la Casa Ayuntamiento de Santomera tras su rehabilitación, y afirma que estas obras "han permitido poner en valor un edificio histórico y centenario. La sede del Ayuntamiento es ahora más moderna y más accesible".