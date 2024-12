López Miras descarta elecciones si no salen adelante los Presupuestos "porque nuestra obligación es ponernos de acuerdo"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha descartado la convocatoria de elecciones en el caso de que no salieran adelante los Presupuestos regionales. "Me parece que porque los ciudadanos ya cumplieron con su obligación, ir a votar, ahora la obligación de los políticos es ponerse de acuerdo", ha dicho.

López Miras, que ha hecho estas declaraciones en Madrid, en el aniversario de la Constitución Española, ha señalado que el "diálogo es permanente y fluido con todos los partidos políticos, con todos los grupos parlamentarios", por ello confía que "la educación, la sanidad, la bajada de impuestos de los murcianos no se condicionen a cuestiones que no son competencia del Gobierno regional" o "se condicionen a cuestiones políticas o partidistas".

Al ser preguntado por la posibilidad de convocar elecciones si no se aprueban las cuenta autonómicas, el presidente murciano ha insistido en que "el año pasado, los ciudadanos ya tuvieron que votar", y porque "no seamos capaces de cumplir con nuestra obligación, no vamos a someter este año o el próximo año a una nueva elección y en 2027 a otra".

Sobre inmigración, López Miras cree que el gobierno de España "debe tener de forma urgente una política migratoria, porque hay algunas regiones que tenemos una presión con la que ya no podemos seguir". Así ha explicado que, en Cartagena, "el Hospital Naval es el mayor centro de acogida de inmigrantes llegados de Canarias de toda la península, más de 1.200 hemos recibido este año". En cuanto a menores extranjeros, un 55 por ciento más que el año pasado.

"Estamos al 220 por ciento de nuestra capacidad", ha subrayado el presidente murciano, que añade que, desde 2020, han llegado 15.000 inmigrantes a la Región de Murcia. "Y esto no lo tiene en cuenta ni el Gobierno de España, ni lo tiene en cuenta Sánchez, ni hay una política migratoria para esto".

"Lo primero que hace falta es que el gobierno tenga una política migratoria", ha dicho, al tiempo que señalaba que no se trata de que el PP ceda en este tema, porque "lo que necesitamos son recursos e igualdad en el reparto de personas que están viviendo un drama humanitario".