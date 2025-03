López Miras recurrirá al TC el "indigno" acuerdo entre el Gobierno central y Junts en materia de inmigración

El Ejecutivo murciano ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el "injusto, sectario e indigno" acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts per Catalunya para reformar el artículo 35 de a Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, lo que incluiría la distribución de menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria, como es el caso de Canarias.

Así lo ha hecho saber el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que este jueves, en su reunión semanal, ha analizado la última decisión adoptada por el Gobierno de España en materia de inmigración.

"España vive una presión migratoria sin precedentes y el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene una política de Estado para hacer frente a esta situación", según Ortuño, quien ha considerado que es "imprescindible" que el Gobierno de España "actúe en los países de origen, implique a la Unión Europea, escuche a todas las comunidades autónomas y les otorgue la financiación necesaria", según recoge Europa Press.

A su parecer, es un "insulto" que el Gobierno de España convocara el pasado lunes la Conferencia Sectorial de Inmigración y al día siguiente anunciara un nuevo acuerdo con el líder de Junts, Carles Puigdemont, "para el reparto de menores migrantes no acompañados".

"Este acuerdo es injusto, sectario e indigno", ha apostillado Ortuño, quien ha lamentado que se trata de "otro traje a medida de los independentistas" y constituye "otra cesión más de Pedro Sánchez a Puigdemont para poder seguir en la Moncloa" por lo que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

Por eso, ha anunciado que el Gobierno de la Región de Murcia va a recurrir ese acuerdo "injusto e insolidario" e interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. "Estamos hartos de los acuerdos bilaterales con los independentistas que nos afectan a todos", según el portavoz del Ejecutivo murciano.

Asimismo, ha mostrado su hartazgo por los acuerdos que "no respetan la cogobernanza" y por los acuerdos que "no tienen en cuenta a la Región de Murcia". "En definitiva, estamos hartos de las políticas de imposición del Gobierno de España", ha aseverado Ortuño.

Por otra parte, ha criticado que los menores migrantes no acompañados son para Pedro Sánchez "una mercancía, paquetería exprés o una moneda de cambio para seguir en la Moncloa, como ya ha sucedido con la amnistía, los indultos o la condonación de la deuda a Cataluña". "Estamos, por tanto, ante un capítulo más", ha apostillado.

"Estamos desbordados"

En cualquier caso, Ortuño ha reiterado que la Región de Murcia está "desbordada", que sus recursos de acogida están "saturados" y que, además, la Comunidad tiene "presión migratoria propia" a través de sus costas. Así, ha destacado que la Región de Murcia acogió durante 2024 "a más de 500 menores sin recibir la financiación necesaria para ello".

Así, ha señalado que el 95% del coste de la atención de esos menores "lo asumió íntegramente el Gobierno regional". "Hablamos de entre 16 y 17 millones de euros y quiero recordar que solo recibimos poco más de 850.000 del Gobierno de España", ha aseverado.

A su parecer, es "fundamental" que el Ejecutivo central asuma la política migratoria como una "cuestión de Estado", al tiempo que "tiene que implicar a la Unión Europea, tiene que actuar en los países de origen y tiene que escuchar a todas las comunidades autónomas".

"Y nos tiene que otorgar la financiación necesaria", ha insistido Ortuño, quien ha lamentado que "todo esto no está sucediendo". "No hay política migratoria por parte del Gobierno de España y lo que hacen es dividir y descargar la responsabilidad de las comunidades autónomas", ha criticado.

Por tanto, el Gobierno regional ha vuelto a exigir "que existan criterios de igualdad a la hora de acoger a esos menores por parte de todas las comunidades autónomas" y "que se nos otorgue la financiación necesaria por parte del Gobierno de España".

"Mientras esto no suceda, la Región de Murcia no puede acoger a más menores", según Ortuño, quien ha subrayado que la Comunidad de Murcia "es una tierra solidaria y acogedora, pero no puede ni debe soportar más presión migratoria porque nuestros recursos están tensionados al máximo".

Al ser preguntado por si han recibido alguna información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el número de menores que debería llegar a la Región si se aprueba la reforma del artículo 35 de a Ley de Extranjería, Ortuño ha remarcado que el Ejecutivo murciano no tiene ninguna información "oficial" y que todo lo que sabe lo ha conocido "a través de los medios de comunicación".

Ha considerado "curioso" que un partido como Junts, que "no gobierna en ningún sitio", es el que "marca la política migratoria en España". Además, ha criticado que es "un partido dirigido, además, por un prófugo de la justicia", por lo que ha tachado la situación de "inaudita".

Al ser preguntado por la capacidad de acogida de la Región, Ortuño ha insistido en que la Región recibió en 2024 un total de 534 menores. "Pero ya saben que hay un campamento en Cartagena con más de 1.000 inmigrantes procedentes de Canarias y muchos de ellos son reconocidos como menores", ha apostillado. Por tanto, ha reconocido que no tiene un dato "fijo", ya que "hay un movimiento constante de cifras".