Lucas (PSRM) aboga por la "valentía" en la Región de Murcia: "Vamos a convertir la resignación y la frustración en determinación"

El 17º Congreso del Partido Socialista de la Región de Murcia se celebrará los días 1 y 2 de marzo en Cartagena bajo el lema ‘Valentía para la Región’. El presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, asistirán a la clausura y a la inauguración, respectivamente.

El secretario general electo del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, así lo ha desvelado en rueda de prensa esta mañana y ha destacado que, durante ese fin de semana, más de 5.200 compañeros y compañeras definirán el proyecto socialista para la Región de Murcia. “Vamos a rearmar el Partido Socialista para conseguir nuestro objetivo en 2027: gobernar la Región para mejorar la vida de la gente”.

“Este no es un año cualquiera. En 2025 se cumplen 30 años desde que el Partido Popular llegó al Gobierno regional. El resultado lo conoce todo el mundo. En tres décadas, el PP no solo no ha conseguido resolver los problemas estructurales de la Región, sino que algunos de ellos han ido a peor. La Región de Murcia necesita una alternativa, la alternativa que ofrece el Partido Socialista”, ha explicado.

“Los socialistas afrontamos este Congreso Regional con ilusión y ambición. Estamos convencidos de que este Congreso va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro partido. Vamos a convertir la resignación y la frustración en valentía y determinación”, ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia merecen sentir ilusión por el futuro, y tener la confianza de que una Región mejor es posible y que está a su alcance.

“Los socialistas estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestro partido. Y lo estamos haciendo con ‘Valentía para la Región’. Por eso precisamente hemos escogido este lema para nuestro Congreso”, ha subrayado.

Al respecto, ha incidido en que el PSRM-PSOE da un paso al frente para defender con valentía la sanidad pública de quienes hacen negocio con la salud, “para defender una educación de calidad de quienes meten a nuestros hijos en barracones o en aulas sin calefacción”.

“Valentía para que no muera ni una persona más en la Región esperando su ayuda a la dependencia, para que un tercio de la población de la Región deje de vivir en riesgo de pobreza y exclusión social. Valentía para industrializar nuestra Región, para garantizar agua frente a un cambio climático que amenaza nuestra forma de vida, para reivindicar las infraestructuras que necesitamos para avanzar”, ha resaltado.

“Valentía para que los jóvenes puedan tener una vivienda y que puedan vivir en su tierra con dignidad, valentía para defender la justicia social, la democracia y los derechos humanos de quienes siembran el odio en nuestra sociedad. Valentía para que la Región de Murcia deje de ser la región de Europa con el aire más contaminado y que las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro Mar Menor, tal y como lo hicimos nosotros. Valentía para defender una Región feminista, libre de violencia machista. Una Región en la que todas las personas puedan ser lo que son en libertad”, ha incidido.

“En definitiva, Valentía para la Región de Murcia que merecemos y necesitamos”, ha finalizado.