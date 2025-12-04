Luz verde a la ampliación de la Unidad de Psiquiatría de la Arrixaca

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Salud, ha autorizado un gasto de 436.966 euros para ejecutar la primera fase de las obras de ampliación y acondicionamiento de espacios exteriores de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, con un plazo de ejecución de cinco meses desde la formalización del contrato. Esta primera fase se enmarca en un proyecto global de renovación, cuyo presupuesto total asciende a más de 1.233.333 euros.

Las obras previstas se van a desarrollar principalmente sobre una de las cubiertas de la segunda planta del Hospital General, y recoge la ampliación del ala derecha y la adaptación del ala izquierda.

Gracias a este proyecto de ampliación, la Unidad de Psiquiatría pasará a contar con una terraza para uso de los pacientes y para que realicen actividades, asimismo, se crearán seis nuevos espacios para profesionales y para la atención a pacientes y familiares. Además, habrá dos salas multifuncionales donde se desarrollará la terapia ocupacional y dos aseos adaptados.

La Comunidad contempla esta ampliación de la Unidad de Psiquiatría no sólo como una necesidad estructural, sino como una inversión estratégica en salud pública, orientada a mejorar la calidad de vida de los pacientes, reducir las hospitalizaciones evitables, acortar los tiempos de espera y reforzar el trabajo comunitario e interdisciplinar.

De cara a esta ampliación se ha tenido en cuenta que la actividad de la Unidad de Psiquiatría de la Arrixaca ha crecido de forma constante en los últimos años, lo que ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de espacios más amplios, funcionales y adaptados a los nuevos modelos de atención.

Como parte de las iniciativas en esta materia, el Gobierno regional puso en marcha en octubre la nueva planta de enfermos agudos del Hospital Universitario Morales Meseguer y la nueva planta de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Con estas dos actuaciones, que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, la Región de Murcia sumó 36 camas para la atención a pacientes de salud mental. Además, se han reforzado las plantillas de las unidades de los dos centros hospitalarios con 26 nuevos profesionales.