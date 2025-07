El Miteco da un paso más consumar el recorte del Tajo-Segura y sustituirla por agua de desaladoras

la modificación de las reglas de explotación del trasvase supondrá la pérdida de 12.000 hectáreas agrícolas y más de 5.000 empleos en la Región de Murcia, Alicante y Almería. Son las cifras que se repiten desde el Gobierno de la Región de Murcia, desde la Generalitat valenciana y también desde el sector agrícola que tiene en el sindicato Scrats su máximo representante. La hoja de ruta marcada por la modificación del plan de cuenca elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica supondría una reducción del 50% en el trasvase de agua para el regadío de Alicante, Almería y Murcia en el año 2027, aunque este horizonte podría adelantarse si la Justicia no se pronuncia a favor de los recursos que ha interpuesto el SCRATS, el Gobierno de López Miras y la Diputación de Alicante.

Los planes del Ministerio de Transición Ecológica para recortar el volumen de recursos procedentes del Tajo-Segura siguen su curso.

Según ha informado este miércoles la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha elevado a información pública el trámite administrativo para otorgar la concesión de un volumen de 20 hm³/año, procedentes de la desaladora de Torrevieja y un volumen de 5 hm³/año de la desaladora de Águilas.

Ambas concesiones tienen como objetivo el incremento de la garantía hídrica de las zonas regables del Trasvase Tajo-Segura. Además, la sociedad estatal Acuamed está ejecutando las obras de ampliación de la desaladora de Torrevieja en 40 hm3, alcanzando, tras la ejecución de las obras, su máxima capacidad prevista de 120 hm3.

Con respecto a la desaladora de Torrevieja, la comisaría de aguas de la CHS ha recibido un total de 48 solicitudes, de las cuales, dos fueron excluidas por incumplir las condiciones de la publicación, al no ser el peticionario una Comunidad de Regantes usuaria del Trasvase Tajo-Segura y otra por no haber presentado la documentación en el plazo estipulado, por lo que han sido admitidas 45 solicitudes, mientras que de la desaladora de Águilas se recibieron un total de 21 solicitudes de las que se rechazaron tres por no ser usuarias del trasvase Tajo-Segura.

El citado tramite, a tenor de lo dispuesto en la normativa hidráulica vigente, se realizará mediante el procedimiento de competencia de proyectos, dicha competencia de proyectos está restringida únicamente a las Comunidades de Regantes usuarias de los recursos del Trasvase Tajo-Segura.

De este modo, la CHS ha abierto el periodo de información pública, según lo establecido en los artículos 109 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se abre un plazo de un mes, a fin de que los interesados puedan comparecer y exponer las alegaciones que consideren pertinentes. Los escritos, se podrán dirigir a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Segura, con domicilio en Plaza Fontes, 1, 30001 Murcia, citando la referencia CSR-0002/2024 para la desaladora de Torrevieja y CSR-0005/2024 para la desaladora de Águilas.

Con esta actuación, quedaría completa la cifra de 100 hm3 que el vigente plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura asigna a los regadíos dependientes del Trasvase Tajo-Segura desde la IDAM de Torrevieja como complemento a los que presentan dicho origen.