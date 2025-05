Morán asegura que las nuevas desaladoras no estarían listas antes de “5 ó 6 años”

Las nuevas desaladoras de Águilas y Torrevieja no estarían en funcionamiento antes de 2030. Así lo ha asegurado en Murcia el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha visitado este miércoles la capital para asistir a dos actos. Uno, sobre un Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras y, otro, para acudir a una reunión para la constitución del Consejo del Mar Menor. Unas declaraciones que ponen en entredicho las promesas del Partido Socialista en la Región sobre estas dos nuevas infraestructuras hídricas que vendrían a paliar, según los socialistas murcianos, el recorte de envíos de agua procedente del trasvase Tajo-Segura. Una medida que se ejecutaría, tal y como prevén los planes del ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en el horizonte de 2027.

Morán ha dicho, a preguntas de los medios de comunicación, que “el plazo de construcción de una nueva desaladora se mueve en el entorno de unos 5 ó 6 años, siempre y cuando haya colaboración del conjunto de las administraciones”. El ejemplo más claro estaría en la desaladora de Torrevieja, que se diseñó en 2005, y que pasó todo un periplo judicial antes de entrar en funcionamiento diez años después, en concreto, en el año hidrológico 2014-2015, periodo en el empezó a servir 3,5 hectómetros cúbicos. No sería hasta casi 20 años después -el pasado 2024- cuando empezó a operar a pleno rendimiento, con una capacidad nominal de 80 hectómetros cúbicos, tal y como ha explicado el secretario general del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), José Ángel Pérez. “Lo que ha anunciado el organismo de cuenca es que va a sacar a licitación la redacción de esos proyectos. Si no se tienen esos proyectos, no se sabe dónde va la situación exacta de esas desaladoras, por lo tanto, nada se sabe de la obra civil que se requiere, de las instalaciones que se requieren ni, por lo tanto, se ha dado trámite alguno ambiental. No se ha dado, porque no existen los proyectos a día de hoy”, ha asegurado Pérez.

Las reacciones políticas a estas declaraciones de Hugo Morán en la Región de Murcia no se han hecho esperar. El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha asegurado que el secretario de Estado de Medio Ambiente “ha confirmado que el Partido Socialista de la Región de Murcia mentía con descaro a todos los murcianos y que no hay alternativa al cierre del Trasvase en 2027. O, por decirlo de otra forma, ha confirmado, que quieren dejar a la Región de Murcia en la ruina a partir de 2027, en la quiebra absoluta sin el trasvase Tajo-Segura. Y no lo vamos a permitir”. En la misma línea se ha expresado el portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, que ha criticado que Hugo Morán haya venido a la comunidad autónoma a “reírse” de todos los murcianos. Segado ha calificado esta iniciativa como “una nueva injusticia, una nueva arbitrariedad del Gobierno de Pedro Sánchez”.

Por su parte, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha aprovechado la ocasión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la cámara autonómica para arremeter contra el PP y el PSOE, a los que ha acusado de ponerse de acuerdo en Castilla-La Mancha para “cerrar el trasvase Tajo-Segura”, en referencia al Pacto Regional del Agua que se suscribió en este territorio para ‘blindar’ el Tajo. Ante esta cascada de testimonios, la portavoz de los socialistas murcianos, Carmina Fernández, se ha referido de forma escueta a este asunto y ha asegurado que “el proyecto de las desaladoras de Águilas y de Torrevieja, tal y como anunció Francisco Lucas, se va a hacer en las próximas semanas”, eso sí, la diputada del PSRM-PSOE no ha concretado cuándo esas infraestructuras podrían estar en funcionamiento, sobre todo, cuando la cuenta atrás del ‘hachazo’ al Trasvase ya ha comenzado.

Sentencia del supremo

Respecto de la última sentencia emitida por el Tribunal Supremo sobre la aplicación de los nuevos caudales ecológicos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha admitido que el texto ha provocado “opiniones no coincidentes” e “interpretaciones distintas” en diferentes comunidades autónomas. En cualquier caso, Morán ha dejado entrever que la hoja de ruta del MITECO sigue intacta, pero no ha concretado cuándo se aplicará dicha sentencia. “En ningún caso la ejecución de una sentencia tiene que traer causa de una decisión de orden político, sino que tiene que estar perfectamente fundamentada en términos jurídicos, con lo cual, en cuanto tengamos ese conocimiento jurídico asentado, trasladaremos el Tribunal Supremo los términos de la ejecución de la sentencia”, ha apuntado el número dos de la ministra Aagesen.

Unas palabras que también ha valorado el presidente de SCRATS. Lucas Jiménez ha criticado la postura inflexible del Gobierno de España respecto de la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura. Jiménez ha hecho la siguiente petición al Ejecutivo de Pedro Sánchez: “lo único que pueden hacer es parar de una vez el recorte del Trasvase. Le pido también a los políticos de esta Región que están comprando ese ‘cuento chino’ de la desalación que paren. Que paren de distraer a la ciudadanía de la auténtica realidad. La realidad es que hay un recorte en danza previsto para 2027 y que no hay nada previsto para aguantar el golpe que nos van a dar en 2027”. En esta línea, el líder de los regantes se ha mostrado esperanzado de que el Supremo tenga en consideración el recurso interpuesto recientemente por SCRATS, que persigue frenar precisamente ese ‘hachazo’ al Trasvase.