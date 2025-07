"La Mordidita" y "Demasiadas mujeres": la lista de éxitos de verano que ha creado el PP de Murcia para el PSOE

El Partido Popular de Murcia ha decidido poner banda sonora al verano socialista con una lista de reproducción que recopila los 'éxitos' más escuchados en Ferraz. De acuerdo con la actualidad socialista, la lista arranca con 'La Mordidita' de Ricky Martin, "un guiño claro a esas mordidas que, según la justicia, han acabado en comisiones". La playlist repasa, canción a canción, "los capítulos más bochornosos de la crónica socialista reciente".

"Desde José Luis Ábalos y Santos Cerdán, secretarios de Organización y hombres de confianza de Sánchez, ambos acorralados por la corrupción, hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, el ex de Podemos Ginés Ruiz Maciá, que guarda silencio cómplice ante los casos de corrupción de su actual partido".

La lista continúa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya canción es 'La Deriva', "que hace mucho tiempo que quedó demostrado que su único plan para España es precisamente no tener plan". A juicio de los 'populares', Sánchez "está entregado a quienes quieren romper nuestro país. Su único objetivo es mantenerse en la Moncloa aunque para ello tenga que hipotecar la unidad del país. Mientras tanto, somos los españoles quienes pagamos su naufragio", denuncia el grupo popular en el Ayuntamiento". José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y uno de los grandes protagonistas del momento, también aparece en la lista. La canción es 'Demasiadas Mujeres' de C. Tangana, que "no solo recuerda sus frentes judiciales por corrupción, sino también los escándalos de prostitución que han salpicado su imagen, tan presente como incómoda para Ferraz".

Santos Cerdán, hasta hace poco mano derecha de Pedro Sánchez y hoy en prisión preventiva "acusado de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias por el que empezó siendo el 'Caso Koldo', y que ya es el 'Caso Sánchez', protagoniza su propia canción", 'Patio de la Cárcel', de Omar Montes. La "playlist" la completa 'No Podemos', dedicada a Ginés Ruiz Maciá, antiguo portavoz de Podemos en Murcia, hoy socialista y "autoproclamado luchador contra la corrupción política.

Siempre se ha erigido como un gran luchador contra la corrupción, pero ahora, ante los escándalos que salpican a sus nuevos compañeros de filas, permanece callado". Desde el Partido Popular de Murcia se ha animado a todos los ciudadanos, sin distinción de colores ni siglas, a sumarse a esta campaña.

"Da igual a quién votes. Si estás harto de que el PSOE use las instituciones como cajero automático, que pacte con quienes quieren romper España y que encima te diga que mires para otro lado, comparte esta 'playlist' y deja claro que aquí, en Murcia, no vamos a tragar con las mentiras y los escándalos sanchistas", finaliza. Con esta iniciativa, los 'populares' recuerdan que, "mientras unos se reparten mordidas, el PP seguirá defendiendo la transparencia, la buena gestión y la unidad de España".