Nuevo aviso por tormentas en la Región de Murcia para empezar la semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes aviso amarillo por lluvias y tormentas, con una precipitación acumulada de hasta 20 litros por m2 en una hora.

El aviso dará comienzo esta noche, a partir de las 22.00 horas y tiene previsto finalizar a las 8.00 horas de este martes y afectará a las zonas del Altiplano, el Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón.

Asimismo, según informa la Aemet, se estima una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Por su parte, Meteored ha informado de que en lo que queda de lunes se producirán precipitaciones cuantiosas e intensas en las comunidades del Cantábrico, donde pueden acumular más de 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. No obstante, algunos modelos mesoescalares contemplan aguaceros tormentosos fuertes en Cataluña, Baleares, Alicante, Región de Murcia y Levante almeriense. Habrá precipitaciones en Navarra, Pirineos y norte de Canarias.

Además, alerta de que durante la recta final de la semana el huracán Gabrielle apunta a Europa. Las últimas previsiones de nuestro modelo de referencia anticipan que podría llegar a Azores a primera hora del viernes como tormenta (sub)tropical. Al interactuar con el chorro polar, comenzará su fase de extratropicalización.