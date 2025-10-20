El presupuesto del Ayuntamiento de Murcia crece un 3,27% y alcanza los 552 millones para 2026

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto con el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha presentado este lunes en rueda de prensa el Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia de 2026, tras su aprobación en Junta de Gobierno. Un presupuesto que se eleva a 552,7 millones de euros, lo que supone un 3,27 por ciento más con respecto al ejercicio anterior.

Ballesta ha defendido que se trata de un presupuesto "equilibrado, nivelado y sin déficit inicial", que cumple con todos las reglas fiscales y continúa en la senda de saneamiento del remanente de tesorería negativo, que se reduce en 2026 casi 7 puntos, al pasar del 53,19% de 2025 al 46,55%". De manera que a finales del próximo año "nos situaremos en situación de estabilidad presupuestaria".

El edil Muñoz ha puntualizado, al respecto, que se trata del cuarto presupuesto que se aprueba en este mandato, con la característica de que para el próximo año "se aumenta la calidad y la excelencia de los servicios públicos que presta el Consistorio".

Se aprueba, ha dicho, "en un contexto de solidez y estabilidad, ya que el Ayuntamiento cumple con la regla de gasto, la de estabilidad y de deuda, y asegura mediante las inversiones y los remanentes de inversión los proyectos de ciudad, la vertebración económica y territorial de todo el municipio".

Muñoz ha hecho referencia al escenario económico que se encontró el actual equipo de Gobierno cuando llegó, con "presupuestos sin aprobar, más de 76 millones de euros de remanente negativo de tesorería, más de 83 millones de euros de inestabilidad presupuestaria, un crecimiento descontrolado del 22%, un incremento injustificado de la partida de personal y una tensión de tesorería que impedía cumplir con las obligaciones como Administración".

Una imagen que difiere de la de hoy, ha defendido, ya que el Ayuntamiento "tiene capacidad de financiación, ordena el gasto con control y contención y cumple con las obligaciones con sus contratos y proveedores, además de acordar con sus trabajadores, de manera clara y consensuada, las condiciones de trabajo".

Un presupuesto, ha destacado, que "se aprueba en tiempo y forma". El proyecto de presupuestos se aprobó el pasado viernes en Junta de Gobierno y ahora mantendrán encuentros con los grupos políticos, a quienes les expondrán las líneas fundamentales del proyecto.

La previsión es que se incorporen al orden del día de la Comisión de Pleno de la próxima sesión, que se celebrará el último jueves de este mes con el objetivo de su aprobación inicial en el pleno de octubre.

Una vez aprobado se pasará a exposición pública y si no hay ningún tipo de alegación o reclamación pasará a su aprobación definitiva para pasar a ser ejecutivo a 1 de enero. En caso contrario deberá pasar nuevamente por el pleno, en este caso en el de noviembre, para su aprobación definitiva.