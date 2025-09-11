Queda en libertad con cargos el acusado de atropellar mortalmente a una mujer en Murcia

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, en funciones de guardia, ha dejado en libertad con cargos al conductor detenido este miércoles por el atropello mortal de una mujer en la avenida de Alicante, en la capital de la Región, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

En concreto, ha establecido para el acusado la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte, la privación del permiso de conducir vehículos a motor y ciclomotores de forma cautelar y la obligación de comparecer los días 1 y 15 del mes.

El hombre es investigado en un procedimiento abierto por conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, en concurso con el delito de imprudencia grave con resultado de muerte, además de por un delito de fuga en grado de tentativa.

El magistrado ha ordenado el análisis del teléfono móvil del acusado, además de estar a la espera del atestado de reconstrucción del accidente.

El siniestro tuvo lugar este miércoles, sobre las 14.30 horas, cuando la Policía Local detuvo al conductor de un coche por atropellar presuntamente una mujer de 52 años que caminaba por la zona. El arrestado fue trasladado a la Comisaría de La Alberca y sometido a las pruebas de alcoholemia, con resultado positivo.