Ruiz Jódar: "Es rotundamente falso que haya 1.400 mujeres sin cita esperando una mamografía"

La diputada regional del Partido Popular Mª Carmen Ruiz Jódar ha subrayado, en respuesta al PSRM, que "por muchas veces que el PSOE repita sus mentiras sobre las mamografías, no las va a convertir en verdad".

"Es rotundamente falso que haya 1.400 mujeres sin cita esperando una mamografía: en la Región de Murcia la espera es de 19 días de media", ha señalado la diputada regional. "Es decir: a esas 1.400 mujeres se les da cita con una media de 19 días, como apuntan las listas de espera publicadas por el Servicio Murciano de Salud", ha añadido.

Ruiz Jordar ha pedido al PSRM que "dejen ya de mentir y de hacer un uso político miserable de algo tan delicado como es el cáncer de mama".

Por otra parte, ha asegurado que "si el PSOE hubiera gestionado alguna vez en la Región, sabría que cuando las mujeres tienen la consulta con su especialista, esa prueba se les realiza en una fecha cercana para garantizar una asistencia de calidad".

"Lo que tendrían que hacer los socialistas es explicar por qué cuando el PSOE gobernaba en la Comunidad Valenciana estuvieron más de tres años sin realizar una mamografía", ha apuntado la diputada del PP. "Y por qué en Melilla, cuyas competencias en Sanidad son del Gobierno de España, llevan dos años sin realizar cribados de cáncer de mama", ha instado.

"He aquí dos claros ejemplos del desastre de gestión sanitaria que tendríamos en la Región si gobernara el PSOE, del que no admitimos ninguna lección", ha remarcado. "Menos juego sucio y más trabajar", ha concluido.