Toda la Región de Murcia, en alerta por lluvias desde este martes

Toda la Región de Murcia se encontrará en aviso en la madrugada de este martes por lluvias y tormentas, según la última actualización publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, desde la medianoche hasta las 7.00 horas permanecerán en aviso naranja por lluvias la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

En estos territorios, la Aemet prevé una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en hora.

Por su parte, en el Altiplano y el Noroeste el aviso es de nivel amarillo y se espera que las lluvias acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.