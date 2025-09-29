Acceso

Región de Murcia

Temporal

Toda la Región de Murcia, en alerta por lluvias desde este martes

La Aemet prevé precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 29/09/2025.- Una tromba de agua de 73 litros por metro cuadrado (l/m2) ha obligado en la tarde de este lunes a rescatar a personas atrapadas en cuatro coches inmovilizados por el metro de altura que ha alcanzado el agua al final de la rambla por la calle San Juan y el Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia). EFE/Marcial Guillén
Lluvias intensas en la Región de MurciaMarcial GuillenAgencia EFE
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

Toda la Región de Murcia se encontrará en aviso en la madrugada de este martes por lluvias y tormentas, según la última actualización publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, desde la medianoche hasta las 7.00 horas permanecerán en aviso naranja por lluvias la Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

En estos territorios, la Aemet prevé una precipitación acumulada de hasta 30 litros por metro cuadrado en hora.

Por su parte, en el Altiplano y el Noroeste el aviso es de nivel amarillo y se espera que las lluvias acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas