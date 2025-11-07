Vox exige a López Miras "rectificar" su decreto de vivienda asequible para apoyarla

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha advertido este viernes al PP de que "o rectifican en materia de vivienda o no contarán con el voto de Vox", según informaron fuentes de la formación política en un comunicado.

Antelo ha afirmado que su partido "no va a colaborar en la estafa y en el engaño que vienen perpetrando el PSOE y el PP contra los jóvenes y contra aquellos que no lo son tanto".

"El problema de la vivienda en España es responsabilidad de ambos partidos, que durante muchísimo tiempo no han hecho absolutamente nada, salvo promesas vacías", ha manifestado el también portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional.

En este sentido, ha señalado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "prometió miles de viviendas y no ha construido ninguna, al igual que López Miras, que en 2022 prometió 3.000 y tampoco ha construido ninguna".

A renglón seguido, el líder de Vox ha defendido que la solución pasa por liberalizar todo el suelo, excepto el que esté protegido, y reducir al máximo la carga impositiva que depende de la Comunidad Autónoma.

"Queremos que la carga fiscal a los jóvenes y no tan jóvenes sea menor a la hora de acceder a una vivienda, y que todos los impuestos autonómicos se bajen al máximo que permite la ley", ha indicado.

Asimismo, Antelo ha criticado que el decreto de vivienda del Gobierno regional "no decía absolutamente nada sobre la ocupación ni sobre la 'inquiocupación'", cuestiones que, según ha señalado, "deben abordarse en una auténtica ley de vivienda".

"Nos preocupa que el PP haya votado junto al PSOE a favor de legalizar la 'inquiocupación', mientras engañan a los ciudadanos diciendo que al caer el decreto entraba en vigor la ley de EH Bildu y ERC. Eso es mentira, porque en la Región de Murcia está en vigor la Ley 6/2015 de Vivienda, aprobada por el propio PP", ha denunciado.

A continuación, Antelo ha reprochado al Ejecutivo de Fernando López Miras que "no haya contado" con Vox para elaborar la norma. "Si el Partido Popular de verdad quiere sacar adelante una ley de vivienda que ayude a los ciudadanos de la Región de Murcia, tiene que sentarse a hablar con Vox. No puede ser que lleven un decreto a la Asamblea sin ni siquiera llamarnos", ha dicho.

Según Antelo, "lo hubiésemos dicho claramente: donde está el 'coliving', no está Vox. No queremos que los ciudadanos de la Región tengan que compartir cocina o salón, como propone la Agenda 2030 y como defienden el PSOE y el PP. Si vuelven a traer una ley en esos términos, volveremos a votar que no".

Finalmente, ha acusado al Partido Popular de intentar imponer un "trágala" tanto a Vox como a los sectores de la construcción y las patronales. "El PP intentó hacer un trágala con nosotros y con los sectores implicados, pero los trágalas tienen las patas muy cortas. Con Vox ya ha quedado más que claro que no los aceptamos", ha concluido.