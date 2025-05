Vox y PSOE se alían para apoyar una moción sobre el Tajo- Segura y restar protagonismo al PP

El recorte al trasvase Tajo-Segura, así como las propuestas de defensa y de ‘blindaje’ del acueducto, se han convertido en un arma arrojadiza en la Asamblea Regional. Así se desprende del pleno que ha tenido lugar este martes en la cámara autonómica, donde el debate ha girado principalmente en torno a la cuestión hídrica. El parlamento murciano ha acogido la toma en consideración de dos propuestas que exigían revertir el cambio en la reglas de explotación del trasvase. Una, del Partido Popular, en la que se pedía al Gobierno de España la modificación de esas reglas de juego y otra, presentada por Vox, en la que se demandaban al Ejecutivo de Pedro Sánchez garantías en la continuidad y permanencia de esta infraestructura; y en la que se instaba, además, a una suficiencia hídrica en todo el país mediante la interconexión de cuencas.

La primera, la popular, ha salido rechazada por dos votos de la Cámara; después de que Vox votase nuevamente en contra de la moción, en el mismo sentido nuevamente que el PSOE. Sin embargo, la propuesta defendida por los de Antelo, ha salido adelante, después del apoyo anunciado por el PP. Se trata de una circunstancia llamativa, máxime cuando ambas iniciativas persiguen un mismo fin: evitar el "hachazo" al trasvase.

Durante su intervención, el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha defendido el Tajo-Segura como un motor de riqueza y prosperidad para la Región de Murcia, generador de empleo y, cuyo recorte, podría poner en peligro el "modus vivendi" de 300.000 familias en el Levante español. Segado ha calificado como "bofetadas" a la Región las propinadas por el Gobierno de la nación y se ha mostrado muy crítico con la postura del PSOE murciano acerca de esta cuestión. “Y la última mentira, la de la construcción de dos desaladoras. Una desaladoras que nadie sabe dónde van a estar; una última ocurrencia para intentar salvar la cara, que resume lo que es la historia del Partido Socialista y el trasvase en la Región de Murcia. Una historia de embustes y de engaños”, ha arremetido Segado, quien a su vez pedía el voto favorable al término de su intervención ante los grupos de la Cámara, en aras al interés general de la ciudadanía de la comunidad.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, José Ángel Antelo, ha atacado en tono bronco tanto al PP como al PSOE por no defender, según su criterio, los intereses, ni de los murcianos, de los regantes. “Son ustedes una pandilla de perdedores. Y por ustedes, la Región de Murcia no hace otra cosa más que perder”, ha dicho Antelo. Además, el presidente provincial de la formación de Abascal ha asegurado desde la tribuna de oradores que “son ustedes los mismos, son ustedes unos grandes estafadores a nuestros regantes, a nuestro campo, porque son ustedes los que firman leyes tan perjudiciales para nuestro campo como la Ley del Mar Menor”. El diputado voxista no ha escatimado en críticas a ambos partidos por apoyar cuestiones en Europa como la Agenda 2030 que, según su formación, es el mayor enemigo de los agricultores de la Región de Murcia.

En representación del PSRM-PSOE, el encargado de expresar su postura sobre el Tajo-Segura, ha sido el diputado Fernando Moreno. Ha dicho que “el trasvase es irrenunciable” y ha lanzado duras críticas al Partido Popular, al que ha acusado de llevar “un paripé” al Congreso de los Diputados; en referencia a la propuesta de ‘blindaje’ del trasvase, que ha calificado como “la mayor irresponsabilidad que un presidente autonómico ha llevado a cabo”.

En cuanto al turno de Podemos, el diputado Víctor Egío ha manifestado el escepticismo de su partido ante este tipo de propuestas, de las que ha dicho “que no sirven para nada”, sino para contribuir a “la guerra partidista”. Egío ha acusado a PP y PSOE de “jugar al trile” en torno al acueducto y ha anticipado su voto desfavorable a ambas iniciativas.

PSOE y Vox, aliados en Murcia

Según fuentes del Partido Popular, Vox ha votado de forma conjunta hasta en 37 ocasiones junto al PSRM-PSOE en esta legislatura en la que, por cierto, se han debatido en la Asamblea Regional un total de 152 iniciativas, entre mociones en pleno, mociones en comisión y propuestas de comisiones especiales. Detrás, podría subyacer una estrategia de los de Antelo de "torpedear" la acción del Gobierno presidido por López Miras. La prueba más evidente sería la negativa a apoyar los presupuestos autonómicos, a pesar del ‘preacuerdo’ anunciado por ambas partes. Un documento que, por el momento, no se ha llegado a firmar. En el PP aseguran que "la pelota" está en el tejado de VOX. Y desde VOX piden un documento sobre la mesa que, hasta la fecha, tampoco ha presentado el Partido Popular. Las posturas de ambos partidos, tanto en materia de presupuestos y de agua, parecen estar más alejadas que nunca.