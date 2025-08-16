El vuelco de un camión en la A-3 con sentido a Cartagena deja tres heridos

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido un accidente de circulación en la A-30, sentido Cartagena, en el que tres personas han resultado heridas tras el vuelco de un camión.

A las 10.20 horas, el Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibió numerosas llamadas alertando de un aparatoso accidente de circulación. Se trataba del vuelco de un camión en la autovía A30, a la altura de la salida hacia la AP-7 (Vera-Cartagena).

Inmediatamente, acudió al lugar una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que solicitó asistencia sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para atender la emergencia. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Se trata de dos hombres de 55 y 35 años, y una mujer de 38.