20 de septiembre y la Caída de Roma 

La fecha de hoy 20 de septiembre tiene en la Historia una cita necesaria con lo sucedido en Roma en ese día de 1870. Cualquiera que haya estado alguna vez en la Ciudad Eterna muy posiblemente haya transitado por una importante vía urbana que tiene ese nombre precisamente y que evoca un acontecimiento de señalada importancia para Europa y la Iglesia Católica. El Imperio Romano de Occidente cayó el 476 aunque el Oriental se mantuvo conocido como Imperio Bizantino hasta la caída de su capital Constantinopla en 1454. Lo que hoy es Italia estuvo dividido en diversos reinos y Estados -Venecia, Nápoles, Cerdeña, las Dos Sicilias, los Estados Pontificios...- hasta 1861 en que nació con la forma política de Reino, con el proceso de Reunificación italiano (Rissorgimento) desarrollado a lo largo de ese siglo XIX, bajo el impulso de la dinastía de los Saboya. Pero quedaba pendiente conquistar Roma, hasta entonces y durante mil años capital Pontificia. Esa conquista estaba muy dificultada por la defensa de la ciudad garantizada por Francia en aplicación de la “Misión” nacida en 756 con la donación de los Estados Pontificios al Papa por Pipino el Breve y confirmada por Carlomagno. El momento para decidirse a conquistarla surgiría en 1870, al desencadenarse la guerra franco prusiana, que motivó que el Emperador Napoleón III (sobrino de Bonaparte) incumpliera esa Misión y retirara de Roma la guarnición francesa para hacer frente a las tropas de Bismarck. La consecuencia inmediata sería que el 20 de septiembre de aquel año los soldados del Rissorgimento penetraron en la ciudad sin necesidad de combatir y el Papa, hoy beato Pío IX, se recluyó en el Vaticano, donde permanecería hasta su fallecimiento considerándose prisionero del Rey de Italia Víctor Manuel II de Saboya. Así continuarían sus sucesores hasta 1929 cuando con los “Acuerdos Lateranenses”, signados entre la Santa Sede e Italia, nació el actual Estado de la Ciudad del Vaticano. De interés singular resulta comprobar el preciso cumplimiento de los mensajes dados por la Virgen María con anterioridad, en dos importantes apariciones sucedidas en Francia: en la Rue du Bac de París en 1830 y en la Salette, el 19 de septiembre de 1846. Por cierto, en esta última dio además unos mensajes secretos a Melanie y Maximin que a la luz de la actual situación mundial merecen ser estudiados, dada su tan destacada trascendencia. Porque la actualidad política, tanto la nacional como la internacional, está plagada de informaciones y noticias de especial interés para la paz y seguridad de España, Europa y el mundo con el foco en Gaza y Ucrania. La fecha de hoy -y ayer- merece ser recordada y no olvidada.