Las caras de la noticia 20 septiembre 2025

Esteve Camps: «Acabar la No es el momento de plantear la solución para la calle Mallorca»en 15 años dependerá de los medios económicos y tecnológicos»

ESTEVE CAMPS

La gran torre para el centenario de la muerte de Gaudí. La Sagrada Familia alcanzará su cúspide de 172,5 metros de altitud el próximo año cuando culmine la torre de Jesucristo, que será inaugurada coincidiendo con los fastos del centenario de la muerte de Antonio Gaudí.

Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real de Madrid, es una figura polifacética que ha desarrollado su vida en varias disciplinas. Telefónica

GREGORIO MARAÑÓN

El Teatro Real arranca temporada con «Otello». El Teatro Real acoge hasta el 6 de octubre «Otello», de Verdi, dirigida por Nicola Luisotti, un espectáculo con el que el coliseo madrileño arranca su temporada y que sirve para homenajear a Vargas Llosa y su vínculo con la institución.

Francisco Martín hace balance de la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la región Mariscal Agencia EFE

FRANCISCO MARTÍN

Saboteador de la convivencia. El agente sanchista que ocupa la Delegación alentó una encerrona de la izquierda a Díaz Ayuso en la apertura del curso universitario en Alcalá de Henares. La Policía aconsejó a Martín cambiar el lugar de la concentración, pero lo rechazó. Quería bronca.