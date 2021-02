Rubius, pero no tonto

El Rubius narraba en uno de sus vídeos que en tal juego se había encontrado dos galápagos copulando. Creí entender entonces lo que quería decir aunque lo debí de entender tan tangencialmente que a día de hoy no recuerdo cuál era el mensaje. Me acerqué a su personaje con los prejuicios propios de la edad. Lo eres cuando consideras que este y otros fenómenos responden a la plantilla de chavales tontos viendo las tonterías que dice un tonto. Suponía como todo el mundo ha supuesto en algún momento, que los ídolos de los zagales de ahora no dicen nada porque nada es lo que entiende un zagal de ahora. Qué pérdida de tiempo para la Humanidad, hablar toda aquella cosa sin sentido para gente sin sentido pudiendo aprovecharlo para hacer algo de provecho, pensé como piensan todos.

El Rubius es Rubius, pero no es tonto, así que se ha ido con la cámara a otra parte, a mi Andorrita, que es mi Españita con cinco veces menos impuestos. La huida siempre es un pésimo ejemplo, pero en realidad, la poca vergüenza del Youtuber ha tenido efectos interesantes en el debate sobre fiscalidad y, al fin y al cabo, podemos estar viendo esa maravilla españolísima por la que hay gente que pide que no le hagan factura en el taller, que cobra en B y que no le paga la seguridad social a la mucama y anda dando lecciones de ética fiscal a un chaval al que no le parece justo pagar al Estado la mitad de lo que gana. A un tipo que, en lugar de hacer trampas, hace las maletas y lo dice. Y que diciéndolo abre el debate de cuánto es justo quitarle a alguien por mucho que gane.

En un primer impulso hubiera sentenciado que el Rubius era un sinvergüenza. También hubiera escrito que es una basura que El Rubius llenara sus vídeos con la historia de cuando se había encontrado a un galápago mirando a Rota, si no anduviera ahora mismo escribiendo en esta columna el día en que El Rubius contó en un vídeo que se había encontrado un galápago mirando a Rota.