Frases volcadas sobre políticos

La libertad de expresión es una cualidad que el periodista debe ejercer y que Iglesias quiere cercenar, olvidando que en España hubo que luchar mucho para conseguir opinar y hablar sin cortapisas luego de muchos años de censura previa. Dudo mucho que logre enmudecer a los comunicadores y a los informadores y que no se libre de frases a su persona como “eres vago, mentiroso y muy poquita cosa”, tres piropos que esta semana lanzaba al aire Federico sobre el increíble vicepresidente que padecemos. Pero las calificaciones no sólo se vierten sobre él. El jefe de la oposición tuvo que apechugar con la siguiente sentencia: “el problema del PP se llama Pablo Casado y la solución se llama Isabel Díaz Ayuso”. Otra más “en el PP el único que dimite es el edificio de Génova”. Sobre los violentos también hemos oído y leído que “son chusma alentada por el despojo intelectual de Echenique”. Mientras tanto en un país muy parecido al nuestro pero que ha tenido la suerte de que una persona de nivel aceptara gobernar sus destinos, se baja la presión fiscal y se condena el despilfarro. Esa es la nueva Italia de Draghi, justo lo contrario que estamos viviendo en España, provocando así la fuga de cerebros a paraísos fiscales vecinos, para poder evolucionar con desahogo sin que haya que entregar al Estado más de la mitad de lo que se ingresa. Una Presidenta como la Ayuso actuaría de la misma forma que el italiano. No sé muy bien cual es su cociente intelectual, pero mucho me temo que está entre los más altos del panorama político que nos contempla.

Estuve hojeando un estudio sobre los presidentes de los Estados Unidos y el que más alto nivel consiguió fue Abraham Lincoln con un glorioso cociente de 150, seguido de Eisenhower con un extraordinario 145; a continuación Bush padre con un nada despreciable 143 y un Gerald Ford, a quien se le consideró lerdo y despistado que resultó ser un 141. De él se decía aquello tan famoso de que no podía caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Tengo una amiga que rompe todos los medidores y el mercurio de su termómetro se sale por encima de muchas inteligencias humanas aunque, eso sí, ha sido siempre torpe en las relaciones amorosas. Suele suceder entre mentes privilegiadas.

Más cosas: Reino Unido infectará con covid a ciudadanos para probar fármacos y vacunas, y han comenzado ya a buscar voluntarios que apoyen este trabajo, quienes van a cobrar una buena cantidad de dinero por prestarse a ello. Hace años recuerdo que muchos estudiantes vendían sangre para sus salidas y sus copas y esto es parecido, aunque no igual, suponiendo “un auténtico desafío humano que se realiza de manera segura y que desempeña un papel importante en la aceleración del desarrollo de tratamientos para enfermedades que se llevan por delante muchas vidas humanas”, según aseguró un ministro del gobierno británico. Es imprescindible colaborar con la investigación científica para combatir males que nos acarrean virus como el del cólera, la malaria, la fiebre tifoidea o el covid y para ello cada cual debe actuar en conciencia.

Coda: Isabel Preysler acaba de cumplir setenta gloriosos años, con una trayectoria vital en que lo mismo luchó contra las críticas sin alterar su sonrisa de Mona Lisa, que enamoró a hombres sobresalientes con su dulzura, su voz y su extraño acento. También con ese físico bendecido por una genética privilegiada, que ha sabido cuidar con el paso de los años mejorándolo y puliéndolo hasta llegar a un punto en que solo envejecen los demás menos ella. Felicidades y que el esplendor que luces te siga acompañando.