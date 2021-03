Nadie es menos feminista si reivindica desde un lugar seguro

Lunes

Hasel exige una celda privada y se niega a colaborar en las tareas de prisión por ser «preso político antifascista». ¡Qué pensarán los que fueron presos políticos durante la guerra o tras ella! ¡Qué desvergüenza que haya niñatos y políticos que digan estas cosas! Niñatos delincuentes como el tal Hasel, a quien no se le condena por sus letras sino por sus actos, y políticos como los de Podemos, que buscan construir falsos mártires en democracia, para justificar cualquier algarada callejera que les permita manipular al pueblo.

Pues oye, parece que al final Moncloa va a aceptar la condición de Casado de dejar fuera del Poder Judicial a Podemos... ¿Se atreverá Sánchez a contravenir los deseos de Iglesias? ¡Sería un notición! Hablando de Pablo Iglesias, el Parlamento europeo le ha pedido a él y al ministro Marlaska que informen sobre el escándalo de prostitución de menores que estalló en Baleares. ¿Era necesario que se lo pidiera el Parlamento?

Estamos en tiempo de desescalada y ando inquieta. Hace casi un año no existían cifras de contagiados y menos aún de muertos y nos encerraron bajo siete llaves, tras aquel fin de semana aciago del 8-M y todos los demás actos multitudinarios que, según diversos informes científicos, nos costaron 23.000 muertos...

Martes

El rey recuerda el imprescindible papel de su padre Juan Carlos I en el 23-F. Es lo justo. Solo cuando pasen unos años y tengamos perspectiva podremos valorar la figura de Don Juan Carlos. Que, no nos engañemos, las tienen todos los mandatarios. Si el emérito cometió algún delito perseguible, deberá responder por él y quedará en su biografía; pero sus méritos, también. Esa es la tarea de la Historia.

Iglesias no aplaude al rey, claro, y cuestiona su papel en la democracia. No es raro, y no solo porque sea republicano, sino porque nuestra propia democracia no le parece «plena». La que él desea, controlando los medios de comunicación, lo sería mucho más.

La historia de Diana Trujillo, la colombiana que llegó a EEUU sin hablar ni papa de inglés y fregó suelos mientras estudiaba y ahora acaba de retransmitir el aterrizaje del Perseverance en Marte es tan inspiradora como la de Katherine Johnson. Esta matemática afroamericana calculó, en 1969, las trayectorias del vuelo del proyecto Mercury y el vuelo a la Luna Apolo 11. Gracias a ella, John Glenn se convirtió en el primer astronauta en hacer una órbita completa de la Tierra... ¿Y a punto del 8-M, aún quedan imbéciles que piensan que las mujeres son menos capaces que los hombres en algo?

Muere, a los 101 años , Lawrence Ferlinghetti, poeta, editor, aventurero y fundador de la editorial y librería City Lights, con la que dio a conocer a autores como Ginsberg o Kerouac. Todo un personaje, impulsor del movimiento Beat, que merece una biografía.

Que el virólogo de Angela Merkel diga que la cuarta ola de la Covid va a ser devastadora me tiene en un sinvivir. ¿Qué habrá más de 100.000 infectados diarios y que afectará a los más jóvenes? A días, lo veo todo negro!

Miércoles

El Parlamento Europeo apoya que se levante la inmunidad a Puigdemont a Toni Comín y a Clara Ponsatí... ¿Y ahora qué?

Dice Pablo Casado que su ruptura con VOX le perjudicó en las catalanas, pero que «di un paso adelante y no daré ninguno atrás». ¿Por qué todo suena a vano y parece que las izquierdas y las derechas ahora dependen de los extremos?

Jueves

Se me gira la cabeza como a la niña de «El exorcista» al escuchar a Fernando Simón. La ministra Darias desaconsejando realizar manifestaciones masivas durante el 8-M, y él, con un par, comentando que: «Si llevan mascarilla y están con distancia...». Este señor, además de ser un inepto, no tiene conciencia de sus errores.

Echenique recurre al discurso vacuo de la «estigmatización del 8-M» y dice que ellos irán... Claro. La calle, siempre la calle, para enfervorizar al pueblo en masa. Aunque cueste disgustos... No le hagan caso, que nadie será menos feminista por reivindicar este año en actos más pequeños y seguros u online.

Viernes

Que Iglesias ha frenado el pacto del PSOE y PP en el CGPJ al exigir capacidad de veto… ¡Si ya me extrañaba a mí que Sánchez diera un golpe sobre la mesa y desatendiera a su vicepresidentito!

«¿Coronacircus?» «¿Plandemia?» «¿Cobayas humanas?». Ay, Victoria Abril, ¿por qué no te callas?