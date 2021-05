La deuda pública española no para de crecer. Alcanza un nuevo récord en términos absolutos y se sitúa en máximos históricos. Nuestra deuda nunca había llegado a 1,3 billones de euros. Dicen que podría alcanzar el 123,9 % del PIB en 2022. El mayor incremento de deuda se ha producido por parte de la administración central del Estado como consecuencia de ayudas como los ERTE. Desde luego que es una situación preocupante, que además ya veían venir muchos economistas al principio de la crisis sanitaria, sin embargo, ignorarla, no la hará desaparecer. Lo que me sorprendió hace apenas tres días es que por el hecho objetivo de contarlo, seguido del acertado consejo para todos, «preparen sus bolsillos», el periodista Vicente Vallés, recibiera una increíble sarta de críticas, insultos e improperios, que nos helaron el corazón a quienes no vemos tentáculos políticos en los datos objetivos. Ocurrió lo mismo cuando Vallés recordó que la coalición PSOE-Podemos lleva 16 meses gobernando, al asegurar Yolanda Díaz que la legislatura comienza ahora (empieza sin Iglesias, querría decir).

Pero volviendo a lo que nos atormenta: es la deuda más alta de la serie histórica que arranca en 1995. Debemos cerca de 100 millones más al día: casi 30 mil euros por cada habitante, y tenemos que saberlo, digo yo.

Este mes de mayo hemos celebrado el Día Internacional de la Libertad de Prensa. El periodismo democrático es necesario y un bien común. Desafortunadamente, en el contexto digital, este periodismo está mayoritariamente silenciado. Las famosas «fake news», la desinformación digital y la propaganda chocan con el periodismo democrático en la esfera pública como bien común. Tristemente los intereses políticos y económicos intervienen en unos resultados que están bastante lejos de lo deseado. Lo ideal, como proponen, es que estos pasos y directrices velaran por una información libre y veraz:

-Medidas para garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación.

- Mecanismos para garantizar la transparencia de las empresas de Internet.

- Defender el periodismo como parte fundamental de la información que enriquece a los ciudadanos, como un bien común.

Y no veamos manipulación en la objetividad por poco conveniente o dramática que sea.