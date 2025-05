¿Por qué el FC Barcelona no juega el Mundial de Clubes 2025?

La FIFA ha dado un giro histórico al formato del Mundial de Clubes, que en 2025 contará por primera vez con 32 equipos en un torneo que se celebrará durante cuatro semanas en los Estados Unidos.

Este nuevo enfoque ha traído consigo cambios importantes en los criterios de clasificación, y uno de los grandes ausentes será nada menos que el FC Barcelona. A pesar de su historia y peso en el fútbol mundial, el club catalán no logró asegurar un lugar en esta edición. ¿Por qué? Aquí te lo explicamos en detalle.

Mundial de Clubes de la FIFA: un nuevo formato con criterios estrictos

El Mundial de Clubes 2025 se ha expandido de manera significativa respecto a sus versiones anteriores, que solo incluían a los campeones de cada confederación y al equipo del país anfitrión.

En esta ocasión, la FIFA ha repartido las plazas entre las seis confederaciones en función del rendimiento acumulado entre 2021 y 2024, considerando los resultados en las principales competiciones de clubes.

En el caso de la UEFA, que tiene asignadas 12 plazas, la clasificación se determinó de la siguiente forma:

Los campeones de la Champions League en las temporadas 2021-22, 2022-23 y 2023-24 clasificaron automáticamente.

Las plazas restantes fueron otorgadas a los clubes con mejor coeficiente UEFA durante el periodo 2021-2024.

Además, se aplicó una regla que limita a dos clubes por país, salvo que más de dos equipos ganen la Champions en ese ciclo.

El Barcelona quedó fuera por la regla de las dos plazas

Aunque el FC Barcelona se mantuvo competitivo tanto en LaLiga como en competiciones europeas, no logró conquistar la Champions League durante el periodo evaluado ni alcanzó un coeficiente suficiente para superar a sus rivales nacionales.

Los dos clubes españoles que ocuparon las plazas disponibles fueron:

Real Madrid , campeón de la Champions en 2021-22 y 2023-24 , clasificó automáticamente.

Atlético de Madrid, como el siguiente equipo español mejor posicionado en el ranking de coeficientes UEFA, se quedó con la segunda plaza asignada a España.

Debido a la regla del límite de dos equipos por país, el FC Barcelona, pese a tener un palmarés europeo envidiable, fue excluido de la lista final.

¿Qué implicaciones tiene esta ausencia para el Barcelona en el Mundial de Clubes 2025?

Quedar fuera del Mundial de Clubes 2025 supone un duro golpe para la imagen y ambiciones deportivas del Barcelona. Este torneo, que será un escaparate global sin precedentes para los clubes participantes, representa una gran oportunidad tanto de prestigio internacional como de ingresos económicos.

Además, es una señal de alerta para el club: no basta con competir al más alto nivel, sino que es necesario ganar o estar consistentemente entre los mejores en Europa para garantizar la presencia en este tipo de eventos.

La importancia del rendimiento sostenido

El nuevo sistema de clasificación deja claro que los clubes deben mantener un rendimiento sostenido a lo largo de varios años. El mérito ya no se mide únicamente por la historia o el renombre, sino por los resultados concretos en un período determinado.

Para equipos como el Barcelona, esto significa que deben volver a ganar protagonismo en Europa, especialmente en la Champions League, si desean estar presentes en futuras ediciones del torneo.

¿Hay una segunda oportunidad para el Barça?

No, el Barça no jugará esta edición. Las plazas ya están asignadas y la FIFA no contempla repescas ni invitaciones especiales para el torneo de 2025. Sin embargo, esta edición podría ser el punto de partida de un nuevo ciclo competitivo, y el Barcelona tiene todo para volver a competir en el siguiente Mundial de Clubes —si logra reconstruir su éxito europeo.

La ausencia del FC Barcelona en el Mundial de Clubes 2025 no es producto del azar ni de un mal momento puntual, sino del impacto acumulado de no haber logrado títulos europeos ni posiciones destacadas en los últimos tres años. Con el nuevo formato de la FIFA, solo los más regulares y exitosos tendrán su lugar en el escaparate mundial.