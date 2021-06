La payasa y la lisérgica

Me fastidia y me enoja que nos tomen de tontos, de faltos de entendederas o de estúpidos con las analogías de Ábalos, a quien ya procuro silenciar con el mando a distancia para que no se me corte la digestión. Pero sí dejo que mis oídos escuchen las necedades de Calvo-Tonetti –sin ánimo de ofender a aquella pareja de payasos de tanto renombre en la España de la segunda mitad del siglo XX-, que ya ofenden y que nos dejan con la boca abierta de incredulidad ante lo que su garganta expele. A propósito del atropello de la nueva factura de la luz asegura: “el temazo no es la subida de la luz ni tener que poner la lavadora o planchar a partir de las 12 de la noche. El temazo es quien plancha y quien enciende la lavadora”. Y ni pestañea. Esta cínica mujer, con permanente cara de cabreo, seguro que ni paga el recibo de la luz, ni el alquiler de su casa porque va incluida en el cargo –un amplio ático a cuenta de los presupuestos generales del Estado-, ni por supuesto plancha ni lava, porque está demasiado ocupada en ayudar a desbaratar el país. Tendrá una interna que se ocupe de todo ello. Esta feminista de medio pelo de seguro que ya se ha hecho con una camiseta con frases impresas que rezan “Picasso maltratador”, “Picasso Barba Azul”, “Picasso es Antonio David”, como las que han lucido unas cuantas mamarrachas abanderadas por una tal María Llopis en el museo de Barcelona que lleva el nombre del pintor malagueño. ¡El delirio!

He de decir que, ante las previsiones de subida del recibo de la luz, que ya se confirman y que son un hecho, ésta que suscribe se ha gestionado a propuesta de su consorte unos paneles solares que están reduciendo de forma sustancial la electricidad de cada mes, lo que supone un corte de mangas tanto a las compañías eléctricas como al gobierno embustero que nos garantizaba una bajada inmediata en el coste de las facturas. Todavía recuerdo a Irene Montero desgañitándose en sus mítines diciendo que con “Unidas Podemos” –tengo que sujetarme la mandíbula para que no se me desencaje cada vez que hay que nombrar a este partido político en vías de extinción-, bajará la luz, el agua, el teléfono, en fin, ya estamos viendo la panacea de todo lo que nos han prometido disuelta en agua de borrajas.

Luego viene lo de su prima, María Jesús Montero, la lisérgica, la alucinada portavoz que justifica la presencia en España del líder del Polisario asegurando que entró en el país “no con un pasaporte falso, sino con un pasaporte distinto”. La mediocridad es, sin duda, un parásito de la mente, y esta tropa tiene la cabeza repleta de tenias solium que les han devorado todas las neuronas, y así nos va. Pero más vale tener suerte que talento –lo dijo un personaje de Woody Allen (otro “maltratador”) en la película “Match point”- y miren ustedes hasta dónde han llegado estos mindundis manejando nuestro país, y, lo peor de todo, nuestros destinos.

CODA. Isabel II, ¡qué pedazo de mujer!, celebra sus 70 años de reinado como Farruquito celebró su boda: con cuatro días de fiesta. Carreras de caballos, concierto que reunirán a algunos de los mayores artistas del mundo “para celebrar los momentos más significativos y gozosos de las siete décadas de reinado”, gran almuerzo del jubileo consistente en un mega-picnic sobre mantas estampadas con la Union Jack, desfiles de caballos, de soldados… Igualito que aquí, vaya…