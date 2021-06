¿Rebaja fiscal?

El Gobierno ha prometido rebajar el IVA de la electricidad desde el 21% al 10% hasta que termine el año. A su vez, y de manera menos noticiada, también ha suspendido durante lo que queda de 2021 el Impuesto sobre la Producción Eléctrica (IVPEE): un gravamen del 7% que pesa sobre los ingresos por generación de las eléctricas. En total, el Ejecutivo dejará de recaudar este año unos 1.500 millones de euros: 650 millones por el recorte del IVA y 850 por el IVPEE. Parecería, pues, que estamos ante un súbito estallido de generosidad hacia el contribuyente por parte de este Gobierno, pero no: dejando de lado que estas rebajas sólo se han aprobado de manera transitoria y tras una fuerte presión social, no debemos desconocer que, incluso tras esta rebaja, el Gobierno incrementará la recaudación total que obtiene a costa de la electricidad. En primer lugar, los ingresos por el Impuesto Eléctrico se estima que se incrementarán desde 1.250 millones de euros en 2020 a 1.450 millones en 2021: un aumento de 200 millones. Segundo, los impuestos indirectos sobre la nuclear y la hidroeléctrica proporcionarán 950 millones de euros este año frente a los 750 de 2020: otro aumento de 200 millones de euros. Tercero, los derechos de emisión de CO2 arrojarán 2.400 millones de euros frente a los 1.200 del año anterior: una mejoría de 1.200 millones de euros. Cuarto, la recaudación por el Impuesto sobre la Producción Eléctrica bajará desde 1.150 millones de euros a 850 millones (debido a la suspensión del tributo durante la segunda mitad del año): una pérdida de 300 millones de euros (sin suspensión habrían recaudado 1.700, esto es, 550 millones más que en 2020). Y quinto, los ingresos por IVA caerán de 2.000 millones de euros en 2020 a 1.850 millones (por la rebaja al 10% durante el segundo trimestre): una pérdida de 150 millones (sin suspensión habrían recaudado 2.500 millones de euros, esto es, 500 millones más que en 2020). En definitiva, no es que nos bajen los impuestos en 1.500 millones de euros: es que en lugar de recaudar 2.650 millones de euros más que en 2020 se contentarán con obtener sólo 1.150 millones más. Tamaña generosidad.