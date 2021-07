Sánchez: Un político que cumple

Mientras Sánchez hace una peculiar gira por EE UU, sin pasar por Washington –cual si fuera un particular en busca de inversiones prometiendo rentabilidad con bajos impuestos, estabilidad y seguridad jurídica–, la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno de la «matria», afirma que «ellos» no están para eso.

«Ellos» se supone son la fracción comunista del Gobierno, que está para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos de la sociedad y eliminar desigualdades, algo en lo que sin duda tienen acreditada experiencia. Socializar la pobreza, generalizar el proletariado y respetar los derechos humanos, es su seña de identidad desde el triunfo de la revolución bolchevique.

Los inversores norteamericanos no pueden tener más aliciente con su Gobierno: seguridad jurídica, estabilidad y bajos impuestos de la mano de unos socios fiables como Podemos, comunistas, separatistas y Bildu. Y, por si ello no fuera suficiente, la palabra del presidente: «Soy un político que cumple, y la oposición solo grita». Dudo que se atreva a decir eso en España. Allí le hicieron la pregunta del millón: «¿Cómo no ha ido a La Casa Blanca para comenzar esta gira?» Con Trump tuvo una fotografía, y con el progresista Biden se esperaba una nueva conjunción astral en el universo político. De momento solo ha dado para un paseíllo.

Ya lo dijo Lincoln: «Puedes engañar a todos durante algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo». Sus compatriotas tienen la lección aprendida y saben que Sánchez es un hombre de palabra.