Sánchez, Lagarde y baronesa

Pedro Sánchez, de vacaciones en La Mareta (Lanzarote), quiere tranquilidad. Incluso ha dado instrucciones para que los asuntos de intendencia de la residencia/palacio se hagan de la manera más discreta y, si es posible, al alba, para evitar molestias a los huéspedes. No podrá eludir una reunión protocolaria y breve con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, pero no se espera que tenga más presencia pública. El inquilino de la Moncloa, de forma deliberada, no ha dado más pistas sobre sus actividades y ocupaciones durante las vacaciones. Casi al mismo tiempo, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y el personaje más poderoso de la Unión Europea, también sin dar muchos detalles sobre su lugar de vacaciones, sí ha explicado que dedicará tiempo a leer con aplicación el último libro de su amiga la baronesa Minouche Safik, miembro de la Cámara de los Lores británica desde 2020. Directora de la London School of Economics and Political Science (LSE), ha publicado lo que Lagarde considera «¡una lectura obligada!»: El libro todavía no está disponible en castellano, pero su título podría traducirse como «Lo que nos debemos unos a otros: Un nuevo contrato social para una sociedad mejor». Lagarde, que confiesa que «disfruta perderse» en las entrañas de un libro durante las vacaciones de verano, avanza que la baronesa –una economista muy reputada por otra parte– analiza las distintas etapas de la vida y la configuración de las sociedades actuales y, al final, identifica «una serie de cosas prácticas que todos podemos hacer para avanzar hacia una sociedad generosa y más inclusiva». La obra de Shafik, nacida en Alejandría (Egipto) y que fue la vicepresidenta más joven del Banco Mundial, es sobre todo un manifiesto antipopulista, todo un alegato radical contra extremistas de izquierdas y derechas. No consta, por ahora, qué lee en La Mareta Pedro Sánchez. El presidente, además, si tiene curiosidad, no necesita esperar a la traducción del libro de Shafik porque domina el inglés. Sánchez, Lagarde y la baronesa. Mientras, el precio de la luz registró ayer otro récord histórico.