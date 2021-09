Don Juan Carlos y la presunción de inocencia

No hay ninguna duda de que Juan Carlos I ha sido uno de los grandes reyes de la Historia de España. Desde el 22 de noviembre de 1975, que asumió la Corona, hasta el 18 de junio de 2014, ejerció la jefatura del Estado de forma ejemplar. La situación era enormemente complicada cuando murió Franco y se abría una nueva etapa que se caracterizaba por la incertidumbre. El rey diseñó y pilotó la Transición con gran acierto, porque tenía muy claro cuál era la dirección para llegar a una democracia plena. El resultado fue excelente a pesar de los contratiempos y problemas que se tuvieron que superar. El 23-F fue el momento culminante y estuvo a la altura de las circunstancias. El balance de estos años es impecable y se convirtió en el mejor embajador de España. El cariño generalizado del pueblo español está en la memoria de todos y siempre mostró una gran proximidad. Era enormemente popular y querido. No hay duda de que ha cometido errores en el terreno personal, pero en nada empañan su labor pública y que es reconocida salvo por los que quieren acabar con el régimen constitucional.

Don Juan Carlos se ha convertido en el único español que no tiene derecho a la presunción de inocencia. Se filtran todo tipo de informaciones dirigidas a su destrucción personal y a erosionar la Corona. Es muy lamentable. Muchos de los que le hacían la pelota ahora se ensañan con él de forma inmisericorde sin que esté formalmente investigado. Las cifras sobre su presunta fortuna alcanzan cifras estratosféricas sin que exista ninguna prueba veraz. A partir de declaraciones, rumores e insidias estamos asistiendo a la mayor campaña de desprestigio que recuerdo. Es lo que se hizo contra Alfonso XIII sin que existiera, finalmente, ningún fundamento. Es verdad que sirvió para desprestigiar a la Monarquía y propiciar la llegada de la Segunda República. Es verdad que don Juan Carlos aceptó regalos de amigos y que fue generoso con quien no lo merecía. Ha regularizado con Hacienda como han hecho, hacen y harán muchos españoles. Ha pagado muy caro los graves errores cometidos, pero las noticias que están saliendo son un despropósito. Estaría bien que la Fiscalía fuera más prudente y no hubiera tantas filtraciones destinadas a destruir la imagen de un gran rey.