Antonio Fernández Galiano es la moderación, el buen sentido, la eficacia en la gestión, la seriedad empresarial, el permanente acierto. Durante más de treinta años al frente de uno de los grandes grupos españoles de comunicación se cubrió de prestigio. Estuvo respaldado siempre por el reconocimiento general. Demostró una capacidad especial para allanar y resolver los problemas económicos. Y también los humanos. Es un hombre sencillo, constructivo, con los pies sobre la realidad. Tendrá defectos como los tenemos todos, pero el balance de su gestión resulta abrumadoramente positivo.

No se puede negar a los propietarios de las empresas la decisión de cambiar a un dirigente que lleva más de treinta años controlando los hilos del grupo. Pero sí se puede rechazar el procedimiento de cómo se llevó a cabo la destitución. Poco significo yo, pero me solidaricé con Galiano y decidí abandonar mi colaboración en El Mundo. Durante 15 años escribí en el periódico fundado por Pedro J. Ramírez, que es uno de los grandes periodistas de la historia del Periodismo español. La verdad es que de El Mundo solo he recibido atenciones y deferencias. Respetaron mi libertad y jamás modificaron una palabra por mí escrita. Me distinguieron con entrevistas destacadas y con espacios incontables para informar de mis actividades, de forma especial en lo relacionado con el Premio Valle-Inclán, destinado al teatro y con el Paquiro, a los toros.

«Adiós, amigos, adiós», titulé mi artículo de despedida y no puedo tener más que palabras de agradecimiento para mis compañeros de El Mundo, que están haciendo un periódico formidable. A lo largo de mi dilatada vida profesional he probado las mieles, también las hieles, en los periódicos impresos, hablados, audiovisuales y digitales, así como en la agencia de noticias. «Entre el mar y el cielo, escribió Leopoldo Lugones, quedó por mucho tiempo suspendido el silencioso adiós del pañuelo». Por eso, tras expresar de nuevo el agradecimiento a mis compañeros del diario El Mundo, no he querido que pase más tiempo sin dedicar a Antonio Fernández Galiano, las palabras que se merece en reconocimiento a su gestión llena de éxitos al frente del grupo editor del diario.