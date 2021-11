Lo peor del apaño Sánchez-Casado para renovar los órganos constitucionales es el descrédito que tal operación acarrea. Que es lo que quieren partidos antisistema como Podemos, ERC o Bildu. Erosionar la imagen del TC y el TCU hasta dinamitarlos. Dejarlos sin prestigio de manera que cuando tengan que tomar decisiones sobre el procés catalán, sobre el independentismo batasuno o el podemismo comunista, sus sentencias queden desacreditadas de antemano. Lo que al final no significa sólo la ruina de la imagen del Tribunal Constitucional o del de Cuentas, sino la demolición misma del sistema democrático del 78. No olvidemos que lo que pretenden al fin y al cabo Podemos+Esquerra+Bildu es acabar con el actual régimen para implantar uno nuevo de corte confederal. La mejor manera de hacerlo es trasladando a la opinión pública que las instituciones están podridas, corrompidas por una alianza PSOE-PP basada en el mercadeo, el reparto de cargos sin escrúpulos. Sánchez tiene claro que para cambiar el estado de las cosas necesita del apoyo del PP. Y Casado le ha dado gratis ese cheque. A cambio de nada, pues Arnaldo no vale nada dentro de un TC dominado por una izquierda que no cree en el sistema, y que lo único que pretende es dominarlo para dinamitarlo.

Ha sido acuerdo pésimo. Un pacto que no lleva más que al descrédito institucional. Otro argumento para justificar el referéndum constituyente que pretenden Podemos y sus socios, y que le viene bien a Sánchez. Derogar el 78 es el objetivo declarado. Hacerlo con el paraguas de la Constitución vigente resulta imposible. La única salida es el referéndum. Una consulta, como anticipó el ex ministro Campos, para que los españoles digan si hay que acabar con ese régimen antiguo, la Monarquía parlamentaria, avanzando hacia una España plurinacional y confederal. El PP ha sido, otra vez, el tonto útil.