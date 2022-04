Desinformación y bulos en la SER

No tengo por costumbre responder a las críticas que recibimos, porque respeto la libertad de expresión. Otra cosa distinta son las noticias falsas en medios serios. Nadie es perfecto e, incluso, Prisa, el grupo controlado por Miguel Barroso, comete errores, aunque se consideren perfectos y pretendan dar lecciones de periodismo. Por ello, no puedo permanecer indiferente ante las zafias mentiras que vertieron Ángels Barceló y sus tertulianos este jueves en el programa Hoy por Hoy de la SER. He de reconocer que siempre he tenido simpatía y respeto por Ángels, aunque no coincidamos en muchas cosas. Esto hace que no pueda entender su ligereza. El miércoles publicamos en la portada de LA RAZÓN que «Sanidad promoverá el fin del alcohol en el menú de los bares», titular que se repetía en la página 30. Estaba firmado por Sergio Alonso, director adjunto y uno de los periodistas más rigurosos que conozco. No era una interpretación, sino el tenor literal recogido en el documento sobre estrategia en Salud Cardiovascular que el Ministerio de Sanidad quería presentar en el Consejo Interterritorial. Por tanto, no era una noticia falsa.

Me sorprendió que un titular tan claro diera lugar a que Barceló nos acusara de extender un bulo, asegurando que LA RAZÓN dice que «el Gobierno tiene intención de prohibir el vino en los menús». Con un desparpajo insólito, la redactora Teresa Rubio, que desarrolló la noticia, ni siquiera se molestó en contrastar la fake news que salía de su boca, y afirmó que habíamos interpretado la información. Nadie se había molestado en leer la portada e información que citaban. El rigor y la ética brillaron por su ausencia. Lo que buscaban era atacar a LA RAZÓN y aprovecharon, por supuesto, para arremeter contra Ayuso que había tuiteado una foto con una copa de vino. Es lamentable que la radio de Barroso utilice mentiras para desprestigiar a otro medio de comunicación. Nacho Corredor, José María Lasalle y Berna González Harbour se sumaron frívolamente a los ataques sin importarles que estaban utilizando un bulo. Lo único importante era el relato que estaban inventando. Es escandaloso que un medio de comunicación actúe de esta forma. No todo vale, Ángels. Siento decírtelo, porque no lo esperaba de ti.