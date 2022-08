El partidismo en el amor

Vivimos tiempos de crispación y de «todólogos» y encontrar pareja resulta cada vez mas difícil. Las opiniones sobre cualquier asunto de la actualidad están ya formadas, sea el tema médico, medioambiental o militar. Las ideas se defienden con vehemencia, hasta el punto de que alguien deja de ser atractivo por su manera de pensar, o peor, porque no coincide con tus argumentos. Que el amor de tu vida comulgue con tus ideas es prácticamente imposible, ¿o no?

En Estados Unidos, cada vez se producen menos relaciones entre personas de partidos distintos. En 2016, según un estudio de The American Family Survey solo el 30% de las parejas eran políticamente mixtas. De ellas, apenas el 9% de todos los matrimonios eran entre republicanos y demócratas. En 2020, la cifra bajó a un 21% siendo apenas el 3,6% para los enlaces entre los simpatizantes del partido del burro y los del elefante.

Otra encuesta del mismo centro ha detectado que las parejas de EE UU cada vez hablan más de temas políticos o sociales. De 2015 a 2020 subió 12 puntos porcentuales. Con estos datos en la mano y teniendo en cuenta la exacerbación que predomina en el país, un grupo de ultra-conservadores lanza en septiembre una aplicación para ligar en exclusiva entre derechistas.

En The Right Stuff inciden en que las personas como tú existen y que, al contrario de otras aplicaciones de citas, «que se han vuelto woke (revisionistas)», ahí podrás conectar con aquellos que «no se ofenden por todo». Sin pronombres (de género) o sin importar si estás vacunado o no. «Para los que saben que lo tradicional es atractivo», insisten. Esperemos que Cupido triunfe y que tengan más éxito que otras aplicaciones conservadoras para ligar como Righter, Donald Daters o TrumpSingles, que ya se apagaron, al igual que muchas parejas por ser demasiado parecidas.